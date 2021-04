El Regne Unit oferirà 2 PCRs a la setmana gratis a cada ciutadà

El Govern del Regne Unit va anunciar ahir que a partir d'aquest divendres oferirà a tots els majors de 18 anys del país la possibilitat de sotmetre's a dues proves gratuïtes i ràpides de covid-19.

En un comunicat, les autoritats van especificar que les proves també les podran fer les persones que no presentin símptomes, com un pas més en l'estratègia per fer front a la pandèmia.

«Les proves periòdiques són al centre dels plans per reobrir la societat i l'economia, per ajudar a reprimir i controlar la propagació de variants del coronavirus», de manera que es tracta d'«un pas important» que «aplana el camí» per a la reobertura del país, va destacar l'Administració de Boris Johnson a l'escrit.

Fins ara, les proves ràpides eren per a les persones de més risc i les persones que sortien de casa per treballar, inclosos els treballadors sanitaris de primera línia, el personal i els residents de les llars d'avis, els escolars i les seves famílies.

No obstant això, a partir del 9 d'abril s'oferiran proves ràpides a tots, juntament amb la premissa d'encoratjar les persones a fer-se proves periòdiques per ajudar a prevenir brots i «recuperar una forma de vida més normal». Des que es van introduir les proves ràpides al país, s'han identificat més de 120.000 positius «que no s'haurien identificat de cap altra manera».

Les proves s'entregaran a través d'un servei de comandes a domicili, programes de prova als llocs de treball, proves comunitàries i a escoles i universitats.

De moment, la mesura només afecta Anglaterra, ja que les autoritats d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord adoptaran les seves pròpies decisions,segons Sky News.