Casado vol que Ayuso governi a Madrid sense Vox

Pablo Casado considera que les enquestes estan mostrant que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid i candidata a la reelecció en els comicis del 4 de maig, està forta i podria arribar a governar sola, sense les aliances que en la passada legislatura va haver de teixir amb Ciutadans i Vox. El líder del PP va demanar que els votants taronges i ultres apostin per ella, perquè sota aquestes sigles ja es defensen la «baixada impostos, la seguretat ciutadana, la unitat nacional i el prestigi internacional d'Espanya».

Malgrat que cap sondeig dona majoria absoluta a Ayuso i la majoria coincideixen que haurà de pactar amb Vox, Casado veu possible seguir dinamitant Ciutadans i aconseguir reconquerir els electors que van apostar per la formació ultra en els últims comicis. En una entrevista a Telecinco, va afirmar que desitja que a Madrid el PP pugui governar «amb les mans lliures», sense «els pals a les rodes» que tant Cs com Vox els han posat aquests últims mesos en governs autonòmics i alcaldies. «El multipartidisme és la pitjor notícia que ha tingut la democràcia espanyola en els últims 10 anys. Hi ha hagut més inestabilitat, més atur, més poder per als nacionalistes i independentistes. Que hi hagi Cs i Vox ha estat millor o pitjor per als interessos del centredreta?», va acabar preguntant-se. «Jo espero que torni el bipartidisme. Quin avantatge té pactar amb un altre partit que està en el teu mateix espectre ideològic?», va continuar abans de reafirmar-se en què el multipartidisme ha estat un «desastre».

«Estem molt bé a Madrid i estem molt bé a nivell nacional perquè la gent no aguanta més», va destacar en diverses ocasions Casado, que va defensar que els votants de Ciutadans i Vox s'han adonat que el seu partit és l'«única alternativa» al Govern de Pedro Sánchez i va assegurar que estan ja en empat tècnic a nivell nacional.

Si la formació d'ultradreta, que a Madrid es presenta amb Rocío Monasterio, no aconsegueix el 5% dels vots no podrà entrar al parlament autonòmic. En l'enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques coneguda dilluns, Vox passava el tall pels pèls i Ciutadans no entrava.