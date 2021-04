Els EUA protegiran els seus «interessos» a l'Àrtic davant la militarització russa

El Pentàgon va advertir ahir que els Estats Units tenen els seus «interessos» a l'Àrtic i que els defensaran davant d'un increment de la militarització a la zona per part de Rússia. Segons els EUA, Rússia «busca reforçar la seva seguretat a través de la remodelació dels aeròdroms de l'era soviètica, l'expansió de la seva xarxa de sistemes de míssils de defensa aèria i costanera i l'enfortiment de les seves capacitats» per impedir l'accés a la zona.

Imatges per satèl·lit

El Pentàgon va fer públic aquest posicionament després que la CNN publiqués imatges per satèl·lit d'aquestes bases russes a territori àrtic, totes dins les seves fronteres nacionals. Washington pensa que Moscou ha adoptat aquesta estratègia davant el ràpid desglaç de l'Àrtic, que obre noves rutes de trànsit i elimina barreres naturals en les quals Rússia confiava per protegir-se.

«Òbviament estem veient això, i tenim interessos de seguretat nacional allà que hem de protegir i defensar», va explicar el ?portaveu del Pentàgon, John F. Kirby. «Competidors estratègics poden emprendre activitats malignes o coercitives a l'Àrtic per tal d'avançar en els seus objectius per a aquestes regions. El Pentàgon ha d'estar preparat per protegir els interessos de seguretat nacional dels EUA prenent les mesures adequades a l'Àrtic», va afegir.