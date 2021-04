Els líders de la UE insten el president turc a respectar els drets humans

«Turquia mostra interès en retrobar-se amb la Unió Europea en una forma constructiva i precisament hem arribat a Turquia per donar-li impuls a això». Així va iniciar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, la seva roda de premsa ahir a Ankara després d'haver participat en una reunió, al costat del president del Consell Europeu, Charles Michel, amb el cap d'Estat turc, Recep Tayyip Erdogan.

La reunió va durar més de tres hores. «Hem parlat sobre quatre àrees en les quals la Unió Europea i Turquia poden cooperar i beneficiar-se», va afirmar Von der Leyen, encara que després va advertir que «volem una cooperació honesta, que sigui franca i que permeti també parlar del que ens separa. Hem deixat clar que el respecte als drets humans és decisiu, ha de ser part integral de la nostra relació. Turquia ha de respectar l'estat de dret i els drets humans».

El viatge dels líders de la UE es va produir quan és més que probable la pròxima il·legalització del partit-kurd HDP, la segona força d'oposició turca, i només dues setmanes després que el Govern d'Ankara decidís abandonar la convenció europea per a la lluita contra la violència masclista. Erdogan va decidir sortir d'aquest acord internacional de matinada.

Segons van explicar Michael i Von der Leyen, les noves àrees de cooperació amb Turquia seran quatre: l'econòmica, amb una renegociació del pacte d'unió duanera amb aquest país; la diplomàtica, amb un major diàleg entre Ankara i Brussel·les; la de mobilitat, amb més presència de Turquia en programes europeus com Erasmus i Horizon+ -Erdogan fa anys que demana que s'eliminin els visats europeus per als ciutadans turcs-; i la migratòria, amb una reedició del pacte per als refugiats de 2016. A canvi que Turquia segueixi acollint 3,6 milions de refugiats sirians i eviti que intentin creuar a Grècia, la UE seguirà donant diners a Ankara per a projectes d'integració dels refugiats al país eurasiàtic.

«Li hem traslladat al president Erdogan que estem preparats per tenir una relació i una agenda positiva amb Turquia, basada en la cooperació econòmica, la migració i la mobilitat. El nostre diàleg serà progressiu, però també reversible. Esperem que Turquia aprofiti aquesta oportunitat», va explicar el president de Consell.

La visita a Turquia es tracta d'una important mostra de la voluntat de la UE de canalitzar les relacions després de les turbulències viscudes l'any passat, en particular en les tensions amb Grècia i Xipre per les disputes marítimes. Brussel·les entén que Ankara és un veí ineludible i que juga un important paper en l'estabilitat de la zona i en la pròpia política migratòria de la Unió Europea.