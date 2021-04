Madrid negocia pel seu compte per aconseguir la vacuna Sputnik V

La Comunitat de Madrid va començar ara fa dos mesos converses amb proveïdors de la vacuna russa Sputnik V per aconseguir un «preacord» que agilitzés la seva futura compra i la seva arribada a la regió, una vegada sigui autoritzada per l'Agència Europea del Medicament.

«Si tenim l'opció de poder portar la vacuna, ho farem», ha assegurat el conseller de Sanitat, Enrique Ruiz Escudero, que ha emmarcat aquests contactes com un «deure» de la Comunitat de Madrid per intentar avançar-nos i explorar tots els escenaris possibles» que facilitin «un preacord de compra beneficiós de la vacuna Sputnik per a tot el Sistema Nacional de Salut».

Segons va avançar ahir el diari ABC i van confirmar fonts de la Conselleria de Sanitat, el mateix Ruiz Escudero es va reunir el passat 11 de febrer «a petició» dels representants de la vacuna russa per escoltar «els seus plantejaments, ja que aquesta vacuna estava previst que es fabriqués a Galícia i volia conèixer la situació de vacunació a escala nacional i autonòmica».

A més, la Conselleria ha mantingut dues reunions més amb altres representants de la Sputnik V «per a explorar el mercat internacional i tenir totes les possibilitats obertes en el futur en la lluita contra la pandèmia, sempre dins del marc nacional de vacunació».

«No serà la primera, ni la cinquena, ni la desena vegada que la Comunitat de Madrid s'avança al Govern d'Espanya i analitza tots els escenaris possibles per continuar lluitant contra el virus», va assenyalar en roda de premsa la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que va afegir que en moltes ocasions «s'ha negat a Madrid molts projectes i al final ha resultat que teníem raó».

En la seva visita a l'hospital 12 d'Octubre, acompanyada pel conseller de Sanitat, Ayuso va defensar que, encara que la vacuna russa no compti a hores d'ara amb l'autorització de l'Agència Europea del Medicament, «no es pot evitar explorar tots els escenaris per anar oferint respostes als nostres ciutadans i avançar en la lluita contra el virus».

Sánchez demana «lleialtat»

Després d'haver-se fet públics aquests contactes, el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va assenyalar que tots els governs han de ser «responsables, seriosos i lleials», ja que un dels «dels principals èxits» de l'estratègia europea en la vacunació ha estat que «tots hàgim anat plegats» i s'hagin centralitzat les compres en mans de la Comissió Europea «en nom de més de 400 milions de persones».

Però davant «la inoperància del Govern» i la lentitud en el procés de vacunació, van assenyalar les fonts de la Conselleria madrilenya, la Comunitat de Madrid estudia «totes les possibilitats per portar aquesta vacuna» que, segons Escudero, ja compta amb comunicacions que indiquen la seva «seguretat i efectivitat».

Per la seva banda, el candidat del PSOE a la Comunitat de Madrid, Ángel Gabilondo, va retreure a Ayuso que intenti «trencar» l'estratègia nacional i europea de vacunació. «La presidenta ha de saber que està treballant dins d'un marc estructurat, d'un país i d'una Europa, de manera que no pot prendre aquestes mesures», va afirmar. «Després parla d'uns certs discursos de comunisme o llibertat i, a l'hora de la veritat, busca pel seu compte un acord per a les vacunes Sputnik, quan ja té aquí vacunes», va afegir.

Mentrestant, la candidata de Més Madrid, Mónica García, va assenyalar que li agradaria que des del Govern regional complissin «en algun moment les normes» i s'adonessin que la vacuna russa «no està aprovada per l'Agència Europea del Medicament».

En declaracions realitzades a TVE, García va convidar Ayuso a seguir «els procediments normals», perquè els problemes, des del seu punt de vista, estan en «els centres de salut», on no s'han augmentat els reforços i no s'ha vacunat a la gent «amb normalitat».