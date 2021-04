Sánchez diu que hi haurà 33 milions d'espanyols vacunats a finals d'agost

Grans líders com elnord-americà Joe Biden o el britànic Boris Johnson ja han posat dates marcades en vermell al calendari de vacunació. I el Govern espanyol ha decidit fer el mateix, després de comprovar que en els últims dies les farmacèutiques han complert els seus compromisos i s'ha multiplicat l'arribada de dosis. Per això, en una compareixença per sorpresa a La Moncloa després del Consell de Ministres, Pedro Sánchez va asegurar ahir que amb la planificació «més prudent i conservadora», el compromís fins ara bastant inconcret de vacunar el 70% de la població «al final de l'estiu», és a dir, 33 milions de persones, es complirà efectivament a «finals d'agost».

I pel camí, Sánchez va ser encara més precís en marcar diverses «fites» en el pla de vacunació, començant per la setmana vinent, quan hi haurà més immunitzats amb la pauta completa que el número total d'infectats des que va arribar el virus. El balanç actual és de 2,8 milions de persones amb les dues dosis (el 6% de la població espanyola) enfront de 3,3 milions de contagiats notificats mitjançant una prova de covid.

Els següents objectius marcats ahir pel president són el 3 de maig, quan previsiblement hi haurà cinc milions de vacunats amb la pauta completa. La primera setmana de juny, aquesta xifra pujarà als 10 milions; el 14 de juny, als 15 milions, i el 19 de juliol, als 25 milions. Així, fins a aconseguir que «33 milions de persones estiguin immunitzades per a finals d'agost».

El president va assegurar que, malgrat que el context és «tremendament complex», el sistema sanitari té capacitat per administrar 3,5 milions de dosis setmanalment. I la previsió és que durant aquest trimestre «s'acceleri» el procés, de manera que Espanya rebi 38 milions de vials, la qual cosa suposa 3,5 vegades més que els lliurats fins ara (9,6 milions). En aquest calendari s'inclou l'arribada «abans de juny» de 5,7 milions de dosis de la vacuna de Janssen, que només requereix d'una dosi, la qual cosa contribuirà, segons el parer del Govern, a complir amb les metes previstes. «Estem davant el principi del finali», va dir Sánchez, que va valorar els esforços de totes les administracions per executar aquest pla de vacunació, que ha situat Espanya entre els països de la UE «amb millor acompliment» en aconseguir una cobertura amb almenys una dosi del 79,1%, quan la mitjana de 25 països de la Unió és del 60%.

Així mateix, Sánchez va avançar ahir que una vegada vençut el termini de l'estat d'alarma, el pròxim 9 de maig, el Govern no preveu prorrogar-lo. «El que volem és que el 9 de maig sigui punt i final, aquest és el nostre propòsit i per a aixo treballem», va sostenir. A partir d'aquesta data, seran per tant les autonomies i el Consell Interterritorial qui decideixin si continuen els tancaments perimetrals, les prohibició de les reunions en domicilis o el toc de queda, amb l'inconvenient que moltes d'aquestes mesures hauran de ser ratificades per la justícia, una cosa innecessària amb l'estat d'alarma.

A més, encara que Sanitat preveu que al maig baixi la incidència, gràcies precisament a la vacunació, de moment es registra un repunt que ha obligat diverses comunitats a endurir de nou les restriccions. Però, ahir, Sánchez no es va detenir en la situació epidemiològica i va posar el focus en la immunització, després de reconèixer que «la vacunació és la política econòmica més eficaç».

Així, Pedro Sánchez va restar importància a la conclusió d'un directiu de l'Agència Europea del Medicament, que aprecia vincles entre l'antigen de AstraZeneca i els casos estranys de trombes, en assegurar que totes les vacunes «són segures». Si bé va culpabilitzar aquesta empresa que la vacunació hagi anat, fins ara, endarrerida: «Si avui el ritme de vacunació a Europa és més lenta, crec que té nom i cognoms. Hi ha una companyia que no ha complert i és AstraZeneca. És important deixar les coses clares».