Troben el cadàver d'un home devorat per un grup de gossos · Ignacio Cabanes

La Guàrdia Civil investiga les circumstàncies que envolten la mort d'un home de 58 anys trobat sense vida i devorat parcialment per una desena de gossos amb els quals convivia en una casa als afores de la localitat valenciana de Museros. Tot i que no hi ha indicis de criminalitat, l'escena tan dantesca que es van trobar els serveis d'emergència en accedir a l'immoble va esglaiar als agents i bombers desplaçats al lloc dels fets.

Pel que sembla, la mort s'hauria produït fa diverses setmanes, temps en el qual, segons van relatar els veïns dels edificis adjacents, no havien vist a aquesta persona. Pel que fa als animals, aquests van indicar que sabien que tenia un gos de raça perillosa, un pitbull, però desconeixien que tingués més cans a la casa.

Va ser un familiar de la víctima qui va donar l'avís després de trobar la terrorífica escena el passat dilluns al migdia en acudir a l'immoble preocupat perquè feia temps que no en sabia res. En obrir la porta va trobar el cadàver mutilat d'aquesta persona, a la que s'havien començat a menjar els seus propis cans moguts per la fam. Ràpidament van acudir al lloc agents de la Policia Local, de la Guàrdia Civil i una dotació de Bombers del Consorci. Després de tranquil·litzar el familiar del mort, es va traslladar al jutjat de guàrdia perquè la comissió judicial autoritzés l'aixecament del cadàver.

Les restes humanes van ser traslladades a l'Institut de Medicina Legal de València, on ahir se li va realitzar la pertinent autòpsia. Malgrat tractar-se d'una mort violenta no es van trobar indicis de criminalitat i els forenses van establir que la mort es va produir abans que els cans comencessin a mossegar al seu amo.