Vídeo: Una associació policial defensa l'ús de foc real durant els disturbis

L'associació "Una Policia per al S.XXI", que disposa de gairebé 20.000 seguidors a Twitter i 19.000 a Facebook, defensa en un vídeo penjat a les xarxes socials l'ús de foc real per part d'agents de les forces de seguretat per respondre a agressions violentes durant els disturbis. L'associació, que publica regularment vídeos a Youtube que rebota als seus perfils a les xarxes socials, va fer públic el 6 de març un vídeo de 47 minuts titulat "Plom als violents. Defensa la teva vida" en reacció als disturbis per Pablo Hasel i l'atac amb líquid inflamable a la Guàrdia Urbana a Barcelona.

Al vídeo, un policia local i col·laborador de l'associació defensa que l'ús de la violència per part de la policia "no té per què ser proporcional" a l'atac, i explica a la càmera com fer ús de l'arma de foc sense patir conseqüències legals.

L'associació té penjats altres vídeos on, entre altres, defensa "la veritat" sobre el torturador 'Billy el niño', aposta per la cadena perpètua i vincula la immigració irregular a la delinqüència. També té penjada una entrevista amb la portaveu de Vox al Congrés, Macarena Olona.

El vídeo, que acumula més de 2.000 visualitzacions, es va fer públic després dels disturbis per l'empresonament de Pablo Hasel i acusa "els polítics" i "els mitjans de comunicació" d'encobrir "terroristes de carrer".

Critica que les acadèmies de policies i la por al "bonisme" de la societat han "atemorit" els agents fins al punt "que preferim ser agredits abans d'utilitzar l'arma de foc". També critica Podem -a qui no cita directament- per estar "atiant" la violència al carrer.

"La defensa no té per què ser proporcional"

El policia que protagonitza el vídeo, que s'identifica com a Fernando, assegura que els policies tenen el "dret legítim a no morir" en cas de disturbis, i sosté .citant al president de l'associació, Samuel Vázquez- que "la defensa no té per què ser proporcional".

"Per què hi ha d'haver proporcionalitat? Jo he d'exercir més violència i força que la que m'estan fent a mi", diu.

En tot cas, explica que les "regles del joc" diuen que cal ser proporcional, però recorda que segons el Codi Penal i la jurisprudència del Tribunal Suprem es pot aplicar el precepte de "legítima defensa" i utilitzar armes de foc. Explica com aconseguir aquest eximent:

Això és, segons l'autor del vídeo, en cas que el policia percebi una "intenció d'agressió imminent o flagrant". "No n'hi ha prou que em pegui, marxi corrent i després li dispari, ha de ser una agressió imminent o flagrant", adverteix.

A més, segons apunta, l'actuació ha d'estar emmarcada en la "proporcionalitat en la defensa", però interpreta que "si no hi ha cap altre mitjà que l'arma de foc per defensar-se d'un atac", l'agent "estaria emparat" per la legislació.

Segons l'autor del vídeo, aquesta proporcionalitat que estableix el Tribunal Suprem suposa que "si amb dos trets l'amenaça cessa, el que m'estan dient és que no buidi el carregador".

En tot cas, l'autor del vídeo reclama als jutges que en cas d'ús reiterat de l'arma de foc tinguin en compte la "dificultat" dels mateixos agents de calibrar la proporcionalitat en aquesta "legítima defensa".

L'atac a la Guàrdia Urbana de Barcelona com a exemple

Posa com a exemple el vídeo del llançament de líquid inflamable a una furgoneta de la Guàrdia Urbana a la Rambla de Barcelona el 27 de febrer. Segons el vídeo, en el moment en què es llança el líquid inflamable l'agent podia fer ús de l'arma de foc perquè "es compleixen tot els requisits de la legítima defensa".

L'associació està presidida per Samuel Vázquez, que el 2018 va comparèixer a la comissió per a la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana a proposta de Cs per reclamar la recuperació de les competències de seguretat per part de l'Estat.

El passat dimarts l'associació va presentar una denúncia contra el líder de Podem, Pablo Iglesias, per haver posat per a una fotografia de la campanya electoral de Madrid sense mascareta. Al seu entendre amb aquesta fotografia Iglesias "es riu de tots els espanyols".