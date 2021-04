Ximo Puig es va reunir amb directius de Janssen per garantir dos milions de dosis per al País Valencià

El País Valencià rebrà dos milions de vacunes de Janssen entre el 15 d'abril i el mes de setembre, segons va anunciar ahir el president de la Generalitat, Ximo Puig, després de reunir-se amb quatre representants de Janssen, la companyia farmacèutica belga, filial de la multinacional nord-americana Johnson & Johnson. A la trobada també hi van acudir la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló.

Una reunió que el cap del Consell va qualificar de «molt positiva», ja que, segons va explicar, «els responsables de la companyia ens han garantit que gairebé dos milions de valencians hauran rebut aquesta vacuna abans del setembre. Un avenç substancial en l'acceleració de la vacunació».

A més de la garantia de vacunes, el president de la Generalitat també va incidir que l'arribada de la quarta vacuna que autoritza la Unió Europea a partir del 15 d'abril –segons va avançar dilluns a València la ministra de Sanitat– significa «un avenç substancial en l'acceleració de la vacunació» ja que, «al tractar-se d'una vacuna monodosi» i tenir una «logística de desplaçament» més senzilla, «ajuda a vacunar més persones amb més dificultat en un moment determinat per desplaçar-se», «adquirir un ritme molt elevat» i arribar als dos milions de valencians vacunats entre l'abril i el setembre.

El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en el qual estan representades totes les autonomies encara no ha decidit a quin grup d'edat anirà destinada aquesta nova vacuna monodosi de Janssen.

Des de la Conselleria de Sanitat asseguren a Levante-EMV, del mateix grup editorial que Diari de Girona, que aquesta decisió s'adoptarà quan s'aproximi la data de l'arribada de les primeres dosis de Janssen. La previsió del Govern central és que a partir del 15 d'abril i fins al juny, Janssen subministri 5,5 milions de la seva injecció monodosi, fet que permetrà augmentar el ritme de vacunació.



Per a tots els més grans de 18 anys

Per a tots els més grans de 18 anysUn altre dels avantatges de Janssen és que serveix per a «qualsevol persona més gran de 18 anys» tot i que, segons fonts de la Conselleria de Sanitat, la lògica és que els grups de més edat que encara quedin pendents de vacunar siguin els que rebin la inoculació monodosi.

Els assajos clínics de la vacuna de Janssen van incloure un 66,5% de persones dels 18 als 59 anys i un 33,5% de 60 anys o més edat, segons la informació facilitada pels Centres per al control i la prevenció de malalties dels Estats Units.

Al marge dels aspectes relacionats amb la vacunació, en la reunió entre el president de la Generalitat, Ximo Puig, i els representants de la farmacèutica Janssen també es van acordar compromisos de col·laboració futura en aspectes relacionats amb salut mental o amb processos d'analítica que es realitzen al País Valencià, entre d'altres.

«La Generalitat manté una relació interessant i intensa amb Janssen. En la primera legislatura vam tenir una acció molt potent en l'erradicació de l'hepatitis C i el que volem és continuar treballant amb ells per resoldre problemes mèdics», va assegurar el president de la Generalitat, Ximo Puig. La companyia belga Janssen va ser la que va crear el primer antiviral directe de segona generació contra l'hepatitis C.

El cap del Consell també va acordar amb els representants de Janssen treballar conjuntament per «presentar projectes a les convocatòries d'ajuts de fons europeus, vinculats a àmbits en què està treballant la farmacèutica, com la lluita contra el càncer i l'esclerosi múltiple», segons fonts del Consell.