Alemanya planeja negociar bilateralment la compra de la vacuna Sputnik

Alemanya planeja comprar bilateralment la vacuna Sputnik, segons ha anunciat aquest dijous el ministre de Salut alemany, Jens Spahn. Després de corroborar que Brussel·les no negociarà una compra conjunta per a tot el bloc perquè no la veu necessària, Spahn va comunicar dimecres als seus homòlegs europeus que el govern d'Angela Merkel engegarà converses directament amb els seus creadors. La Comissió Europea ha recordat que els estats membre poden negociar bilateralment la compra de vacunes "que no estan a la cartera" comuna europea, com és el cas de l'Sputnik. "Això no afecta l'estratègia europea de vacunes", ha assegurat el portaveu de la CE, Eric Mamer, recordant que Hongria ja ha fet el mateix.

L'executiu europeu ha firmat fins a sis contractes per adquirir de manera centralitzada aquells vaccins que considera més prometedors i útils (Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sanofi i CureVac). També està en converses amb Novavax i Valneva, però no veu necessari negociar amb els creadors de l'Sputnik perquè creu que en el moment que estigui autoritzada per l'Agència Europea del Medicament la UE ja comptarà amb suficients vacunes per assolir la immunitat del 70%.

L'EMA va iniciar la revisió de l'Sputnik al març i no s'espera un dictamen abans de juny. També té sota lupa els antídots de CureVac i Novavax.

Brussel·les no accepta negociacions "paral·leles" dels estats per aquelles vacunes que ja hagi adquirit o per les quals estigui en contacte amb els proveïdors. Per contra, els estats membre "tenen dret a signar" acords per obtenir vaccins que no estan en la cartera comuna. Per això, la CE considera que la decisió d'Alemanya o Hongria no posa en risc la seva estratègia de vacunació, que pretén evitar una pugna entre els estats pels mateixos vaccins.

Diferències amb Hongria

Alemanya té interès a obtenir la vacuna Sputnik un cop tingui l'aval de l'EMA. En canvi, el govern hongarès ja l'està administrant sense aquest vistiplau fent una autorització d'emergència amb la qual assumeix la responsabilitat civil en cas d'efectes secundaris. Amb l'autorització condicional de l'EMA la responsabilitat recau en la farmacèutica i aquesta està sotmesa a forts controls de seguretat.

Davant la incertesa sobre quan arribarà l'aval de l'EMA, Spahn va matisar ahir que a Alemanya només li interessa comprar-la si pot arribar en dos o cinc mesos. "Altrament, ja tindríem suficients vacunes", ha puntualitzat.