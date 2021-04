Càrregues policials a l'inici d'un acte de Vox a Madrid

La Policia Nacional va carregar ahir a la tarda contra els veïns concentrats a la zona propera a la plaça de la Constitució, coneguda com la «Plaça Roja» de Vallecas, a Madrid, a l'inici d'un acte de campanya de Vox. L'actuació policial va tenir lloc després d'enfrontaments verbals entre veïns i simpatitzants de Vox, amb acusacions de feixistes respostes per consignes encoratjant els membres de la formació de Santiago Abascal al crit de «president».

A més de l'intercanvi de crits, algun dels congregats va llançar objectes que van superar el cordó policial i van impactar contra algun membre de Vox. La intervenció dels antiavalots va ser tundent i va provocar la dispersió dels congregats, que posteriorment van recuperar la seva posició.

Vox va denunciar davant la Junta Electoral Central i la Delegació del Govern de Madrid les crides a «boicotejar» l'acte, citant expressament el col·lectiu Bukaneros, i va demanar que es garantís la seva seguretat i el dret a realitzar activitats polítiques.

Per part seva, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va defensar ahir la «integració» de l'ex-diputat de Cs Toni Cantó a la seva candidatura per a les eleccions del 4 de maig, de qui va destacar la seva «defensa de la llibertat en contra de les injustícies» i per «donar la cara en els moments més difícils» davant dels nacionalistes.

Ayuso va celebrar el seu primer acte preelectoral al costat de Toni Cantó després del seu fitxatge. En una breu intervenció, Cantó va destacar d'Ayuso la seva «cultura de l'esforç» i el seu «treball en equip per sumar».