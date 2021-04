La COVID-19 s'agreuja al Brasil i en un sol dia causa més de 4.000 morts

«El cementiri del món», afirmava el diari paulista Folha després que el Brasil registrés en un sol dia 4.211 morts per COVID-19. Tres setmanes enrere, la mitjana de defuncions diàries havia estat superior a les 2.000. Fa 12 dies es va creuar la barrera dels 3.000, però la pandèmia no ha deixat de fer estralls. La quantitat d'òbits és de 337.400 i a aquest ritme s'espera que aviat se superi la barrera de les 400.000 víctimes mortals. Només els Estats Units tenen números pitjors. Els infectats fins ara són 13,1 milions i fins al moment 20 milions de ciutadans han rebut la primera dosi d'una vacuna.

L'informe mèdic ha aprofundit en la sensació que el Govern d'ultradreta està lluny de controlar la situació sanitària. Les 4.000 morts diàries, van destacar els mitjans, equivalen gairebé a les pèrdues totals de Paraguai. L'avanç del coronavirus en aquest país veí ha posat contra les cordes el president Mario Abdo Benítez. En diverses manifestacions al carrer s'ha demanat la seva dimissió. Des del Ministeri de Salut brasiler van demanar, però, calma, assenyalant que les morts de dimarts poden estar associades al comportament social per Setmana Santa i per retards en les notificacions de diferents ciutats.

«El president té una única prioritat: impedir la lluita contra la COVID-19», va afirmar Ricardo Rangel, columnista del setmanari Veja. La seva actitud, va afegir, no hauria d'espantar ningú. «Finalment, Bolsonaro, que ha intentat posar bombes a les casernes, vol donar permís per matar la policia, defensa la tortura i homenatja els assassins, ha passat la seva vida adorant la mort. El més sorprenent és que hi ha tantes persones que, d'altra banda, són assenyades i intel·ligents i estan disposades a ajudar-lo».

El president Jair Bolsonaro va intentar una altra vegada treure-li dramatisme a l'onada de decessos. El capità retirat va tornar a criticar els estats que restringeixen la circulació i provoquen perjudicis en l'economia. A més, va considerar que les conseqüències de «quedar-se a casa» són també greus: els brasilers es deprimeixen, augmenten de pes i creix la hipertensió entre els habitants. «Fins i tot a mi em va créixer una mica la panxa», va dir.

Com sol passar, Bolsonaro va rebre els seus seguidors a les portes del palau presidencial, però aquesta vegada una dona va voler saber què opinava sobre la xifra rècord de morts. El capità retirat no li va fer cas i va rebutjar respondre.