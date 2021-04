Escalada de disturbis a Irlanda del Nord en protestes per les conseqüències del Brexit

Escalada de disturbis a Irlanda del Nord en protestes per les conseqüències del Brexit

Irlanda del Nord viu una escalada de disturbis en les protestes per les conseqüències del Brexit. Durant aquesta última setmana, als carrers de Belfast i Derry s'han produït atacs a la policia, crema de cotxes i llançaments de còctels Molotov. Una quarantena de policies han resultat ferits durant els aldarulls, segons recull la BBC. Davant l'augment de tensió sobretot en zones unionistes, l'executiu nord-irlandès es reuneix aquest dijous per avaluar la situació. El primer ministre britànic Boris Johnson veu amb "molta preocupació" els disturbis. "La manera de resoldre les diferències és a través del diàleg, no la violència", ha afirmat en un missatge a les xarxes socials.

L'esclat dels aldarulls es produeix enmig d'una creixent frustració entre unionistes pro-britànics per la regulació del comerç entre Irlanda del Nord i la resta del Regne Unit arran del Brexit. Ara bé, els líders unionistes de la DUP també atribueixen les protestes al fet que no s'hagi perseguit penalment els líders del Sinn Féin per assistir l'estiu passat, al funeral de Bobby Storey, excap d'intel·ligència de l'IRA durant els anys 90' i una figura republicana destacada, malgrat les restriccions de la pandèmia.