L'est d'Ucraïna registra la més greu escalada militar en els últims anys

El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha demanat aquesta setmana a l'OTAN que acceleri l'adhesió del seu país a l'organització, enmig de la més greu escalada militar al conflicte del Donbas dels últims anys. El Govern de Kíev ha denunciat una intensificació dels bombardejos de les milícies prorusses contra les posicions del seu Exèrcit a l'est de país, que han causat la mort de diversos militars ucraïnesos a les últimes setmanes, al mateix temps que Rússia mou tropes i concentra efectius militars a l'altre costat de la frontera comuna.

«L'OTAN és l'única manera de posar fi a la guerra al Donbas», va explicar el cap de l'Estat ucraïnès a Jens Stoltenberg, secretari general de l'Aliança Atlàntica, durant una conversa telefònica. Segons Zelenski, la inclusió del seu país en l'anomenat Pla d'Acció de Membres, un programa d'assistència i ajuda dissenyat per l'aliança de forma individual amb estats com Bòsnia i considerat una avantsala de la plena integració, constituiria un «senyal per a Rússia». A més, el mandatari ha demanat que l'organisme reforci la seva presència militar a la regió del mar Negre.

Tot i la solidaritat mostrada amb el país eslau en els últims dies per dirigents occidentals davant el constant degoteig de baixes a les files de l'Exèrcit ucraïnès, els EUA semblen de moment reticents a respondre a les peticions del president Zelenski.