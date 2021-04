Vox diu que si «s'escalfa una miqueta el planeta» hi haurà «menys morts per fred»

El diputat de Vox Francisco José Contreras ha opinat que la pujada de la temperatura del planeta en 2,6 graus "no serà la fi del món" i ha afegit que "si s'escalfa una miqueta el planeta, es reduiran les morts per fred".

"Quan (la temperatura del planeta) pugi 2,6 graus al llarg del segle XXI, els efectes no tenen per què ser desastrosos, seran mixtos, alguns positius i alguns negatius. Per exemple, segons la revista 'The Lancet', avui dia moren de fred 17 vegades més persones que de calor. Per tant, que s'escalfi una miqueta el planeta, per començar, reduirà morts per fred", ha assegurat el diputat de Vox.

Així s'ha pronunciat Contreras durant la seva intervenció en la Comissió de Transició Ecològica i Repte Demogràfic del Congrés que ha aprovat aquest dijous la Llei de Canvi Climàtic, que ha comptat amb 22 vots favorables de PSOE, UP, Cs, EH-BILDU, PNB, ERC i Teruel existe; 5 vots en contra de VOX i 10 abstencions, les dels diputats de PP i Más País Verdes Equo.

Tot i que Contreras ha reconegut que el fet que la temperatura global del planeta pugi 2,6 graus en el pròxim segle "és un problema", ha aclarit que "de cap manera és la fi del món que és com l'estan pintant".

A més, s'ha preguntat "qui va decretar que la temperatura òptima per a la humanitat fos la de 1850" i ha afegit que des de llavors "ja ha pujat més d'un grau i no sembla que hagi anat tan malament" perquè "ha estat un període de més ràpid progrés".

El diputat de Vox ha mostrat el seu rebuig al text perquè el seu grup té una visió "alternativa" a la resta. Mentrestant, el seu company de grup parlamentari Pedro Requejo ha afirmat que és aconsellable rebaixar els objectius per a facilitar la recuperació econòmica.

En roda de premsa posterior a la votació de la llei, la diputada de Más País Verdes Equo Inés Sabanés ha criticat les valoracions realitzades pel diputat de Vox Francisco José Contreras i ha dit que l'actitud de Vox és de "manual del negacionisme" i que tan sols busquen "notorietat".