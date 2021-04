Els disturbis a l'acte de Vox a Vallecas escalfen les eleccions del 4-M

A falta de 10 dies perquè comenci la campanya electoral a Madrid, la tensió política ja està pels núvols. I tot apunta que això no ha fet més que començar. Els aldarulls a l'acte de Vox celebrat al madrileny barri de Vallecas i les paraules de Pablo Iglesias denunciant l'estratègia de Santiago Abascal de «provocar violència» als barris del sud de la capital comencen a escalfar la contesa dels comicis del 4-M. La dreta, en massa, va criticar el secretari general de Podem per no condemnar els aldarulls i, a més, va assenyalar el ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, com a principal responsable.

Com un reflex de les eleccions basques i catalanes, Vox va triar un barri obrer per a un dels seus primers actes. El míting, que a ningú se li va escapar que era d'alt risc, va acabar amb càrregues policials contra els veïns que protestaven per la seva celebració a la coneguda com a plaça Roja de Vallecas. Iglesias, de la mateixa forma que el líder de Més País, Íñigo Errejón, van retreure a la formació ultra que hagués triat aquest enclavament, en ple cinturó roig de Madrid i bressol polític de l'ex-vicepresident, per encoratjar l'odi. «Els ultradretans de Vox van organitzar una concentració per, de forma absolutament deliberada i evident, provocar aldarulls al barri», es va reafirmar el candidat morat en un vídeo que va publicar ahir a Twitter.

Condemna o il·legalització

«Trepitjarem cada metre de Madrid», li va respondre Abascal des d'un acte celebrat al madrileny districte de Vicálvaro, també a la zona sud de la capital. El líder de Vox, que dimecres es va encarar amb els veïns de Vallecas provocant les càrregues policials, va acusar Iglesias de «criminal» i «mentider patològic». La seva candidata a la Comunitat de Madrid, Rocío Monasterio, va arribar a demanar la «il·legalització» de Unides Podem si l'ex-vicepresident del Govern no condemnava de manera ferma la violència.

Els retrets a Iglesias també van arribar des del PP i Cs. Pablo Casado va reiterar la seva condemna als «atacs inacceptables» que van patir els simpatitzants ultradretans i va carregar contra el secretari general dels morats per «justificar i encoratjar» el que va passar. Per la seva banda, el cap de llista taronja, Edmundo Bal, va lamentar que l'ex-vicepresident «disculpi la violència només perquè és contra una opinió política diferent».

Igelsias no va ser l'únic que va rebre els cops de la dreta. Ja durant l'acte de dimecres, mentre la policia carregava contra els veïns de Vallecas, Abascal va acusar en més d'una desena d'ocasions el ministre d'Interior de no haver blindat la plaça contra els manifestants. «Marlaska és directament responsable de totes les agressions que es van produir. Va muntar un dispositiu policial gegantí que no es va usar com cal», va destacar el líder de Vox a Antena 3. Monasterio, al mateix temps que demanava il·legalitzar els morats, va exigir que tots aquells que considerin els fets ocorregut a Vallecas «una vergonya» demanin la dimissió del ministre.

Les crítiques a Grande-Marlaska van arribar també des de l'Ajuntament de Madrid. La portaveu del govern municipal, Inmaculada Sanz, va assegurar que el responsable d'Interior «no va garantir» que l'acte es desenvolupés amb un «mínim de normalitat». Fora de l'àmbit polític, JUPOL, el sindicat majoritari a la Policia Nacional, es va sumar a la denúncia de la «falta de previsió i dotació de mitjans» per afrontar una mobilització com la que va tenir lloc.

L'«actitud» d'Abascal

El Ministeri d'Interior, en declaracions a Europa Press, va defensar que «es va dissenyar un dispositiu policial d'acord a unes circumstàncies complexes per tal de garantir els drets de tots». A més, va posar el focus en l'actitud del president del partit d'extrema dreta en encarar-se amb els veïns de Vallecas: «Determinades actituds, sobretot aquelles que es van produir en no seguir les indicacions i pautes dels agents que vetllaven per la seguretat, posen en risc el treball i la integritat física dels mateixos agents de la Policia Nacional».