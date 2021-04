La instrucció de l'accident de l'Alvia es tanca set anys i mig després del sinistre

El maquinista Francisco José Garzón Amo i el cap de seguretat d'Adif quan es va posar en marxa la línia ferroviària Santiago-Orense, Andrés Cortabitarte, són les úniques persones que seran processades pel descarrilament el 24 de juliol del 2013 d'un tren Alvia a Santiago, amb el saldo de 80 morts.

L'Audiència Provincial de La Corunya va confirmar ahir, set anys i mig després de l'accident, el tancament de la investigació després de ser rebutjats els recursos presentats contra l'acte del jutjat d'instrucció número tres, el que entén de la causa i al capdavant del qual hi ha el magistrat Andrés Lago Louro.

A la banqueta, per tant, s'asseuran únicament Garzón Amo i Cortabitarte, que hauran de respondre per la presumpta comissió de vuitanta delictes d'homicidi per imprudència greu professional i altres 144 de lesions.

Així les coses, el judici oral s'obrirà contra aquestes dues persones: el maquinista del tren, que aquell dia circulava amb un excés de velocitat després de respondre una trucada de l'interventor; i l'ex-director de seguretat en la circulació d'Adif, a qui l'instructor atribueix la responsabilitat d'una avaluació de riscos deficient en la línia.

Ara, l'instructor donarà un termini per presentar escrits d'acusació i de defensa. Un cop rebuts, s'estudiarà la logística per planificar el judici.

El tercer tancament, definitiu

Al setembre de 2020, Andrés Lago va tancar de nou la investigació de l'accident del tren Alvia ocorregut el 24 de juliol de 2013 al barri compostel·là de Angrois. Era la tercera vegada que aquest magistrat -el segon encarregat d'investigar la causa- donava per tancada la instrucció. La primera, a l'octubre de 2015, amb el maquinista com a únic imputat. La segona, al desembre de 2018, ja comptava, com ara, amb l'ex-responsable de seguretat d'Adif com a imputat, després de la línia que va marcar l'Audiència Provincial de La Corunya en el moment en què va dictar la reobertura del cas.

Va ser la denúncia d'un ex-treballador de Talgo, que va assegurar que responsables de l'empresa van ordenar l'esborrat d'avaries del tren poc després de succeït l'accident, la que va obligar a reobrir la causa al novembre de l'any passat. Talgo sempre va negar contundent aquestes acusacions, però el jutge, davant la demanda de l'Audiència, va prendre declaració a l'ex-tècnic denunciant i a diversos treballadors per intentar dilucidar si aquest esborrat va existir o no.