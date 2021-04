L'EMA investigarà quatre casos de trombosis estranyes en vacunats amb Janssen

L'Agència Europea del Medicament (EMA, per les seves sigles en anglès) investigarà quatre casos "greus" de trombosis estranyes en vacunats amb Janssen. Un d'ells s'ha produït en els assajos clínics i els altres tres als Estats Units, on ja s'ha començat a administrar. A la Unió Europea Johnson&Johnson no la començarà a distribuir fins a mitjans d'abril. "Per ara, no està clar que hi hagi una associació causal entre la vacuna Janssen i aquests casos", ha dit aquest divendres en un comunicat l'EMA, que els analitzarà per determinar si són o no un efecte secundari de la vacuna.

