Rebaixen a la meitat una condemna per violació perquè la víctima es va defensar

El Tribunal Suprem ha rebaixat de dotze a sis anys de presó la pena imposada a un home condemnat per violar a una dona que estava borratxa i drogada en entendre que no es tractava d'una víctima en una situació especialment vulnerable, perquè es va defensar i es va oposar a l'agressió.

La violació es va produir el 23 d'octubre de 2016 entre la una i les tres de la matinada, quan l'agressor va conèixer a un grup d'amics en el qual estava la víctima, de 18 anys, en l'aparcament d'una discoteca de València, i la va forçar sexualment en un solar pròxim.

Primera pena de 6 anys

En una primera sentència l'Audiència Provincial de València va condemnar a l'home a sis anys de presó per agressió sexual, mateixa pena que ara li imposa el TS. El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana va elevar la pena a dotze anys en aplicar l'agreujant de situació d'especial vulnerabilitat que recull el Codi Penal.

La noia, que tenia 18 anys, "es trobava molt afectada per l'alcohol i les drogues", "no era conscient de la realitat" i tenia "pertorbades les seves facultats intel·lectives i volitives, fins al punt de no ser capaç de determinar la seva conducta sexual amb llibertat i coneixement de la significació dels actes", segons el Tribunal. Però el Suprem recorda que, conforme a la doctrina de l'alt tribunal, l'agreujant d'especial vulnerabilitat "no està en la falta o limitació del consentiment de la persona ofesa, sinó en la reducció o eliminació del seu mecanisme d'autodefensa enfront de l'atac sexual".

En aquest cas, destaquen els magistrats, "la víctima des d'un primer moment, en què l'acusat la va agafar per la cintura, va ser conscient del que pretenia i va mostrar la seva oposició a les seves pretensions, tant de manera oral, dient 'prou, prou', com mitjançant els actes que va realitzar, tractant de resistir-se, mossegant-lo, esgarrapant-lo i colpejant-lo a la boca".

Tot i que en els fets provats s'assenyala que l'acusat, coneixent l'estat en el qual es trobava la víctima, va decidir aprofitar-se, el Suprem recalca que l'alcohol i les drogues que la jove havia pres "no va suposar reducció o eliminació de la seva possibilitat d'autodefensa enfront de l'atac sexual". Conclou que no es pot aplicar l'agreujant d'especial vulnerabilitat.