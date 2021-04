El «sofagate» encén Brussel·les

Von der Leyen observa com Erdogan i Michel seuen a les cadires principals.

Von der Leyen observa com Erdogan i Michel seuen a les cadires principals. ddg

La polèmica ha adquirit tanta volada que ja es coneix com el «sofagate». El menyspreu del president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen -en adjudicar-li un sofà lateral i no una cadira al centre de la sala com la del president del Consell Europeu, Charles Michel, ha indignat Brussel·les mentre Turquia es treu les culpes de sobre i atia l'enfrontament en el si dels òrgans del poder europeu.

En un intent d'enfortir ponts, les dues autoritats comunitàries, en visita oficial a Turquia, van ser rebudes per Erdogan. Al centre de la sala es van col·locar dues cadires, que van ocupar els dos homes, i Von der Leyen, visiblement desconcertada davant la falta de seient per a ella al mateix nivell, va ser relegada a seure en un sofà lateral. Una posada en escena que Brussel·les no considera ni fortuïta ni gratuïta.

Ahir va trencar el seu silenci el president del Consell Europeu, que va viatjar al costat de la presidenta de la Comissió Europea a Turquia. Michel ha rebut fortes crítiques a les xarxes socials per la seva actitud passiva mentre es produïa el menyspreu a la seva col·lega. Després de qualificar la situació de «penosa» i «lamentable», Michel va assegurar sentir-se «entristit» pel tracte «diferenciat i fins i tot disminuït» que van oferir a Von der Leyen i va lamentar haver transmès la impressió d'haver estat «indiferent a la malaptesa del protocol». «Res més lluny de la realitat ni dels meus sentiments més profunds i dels principis de respecte que considero essencials», va afegir el polític belga.

Situació «lamentable»

En el moment del menyspreu, va explicar Michel, encara que tant ell com Von der Leyen van ser «conscients del caràcter lamentable de la situació», van optar per «no agreujar-la amb un incident públic», i es van centrar en el fons de la discussió política amb els seus amfitrions.

Turquia, per la seva banda, va assegurar que la col·locació dels seients a la sala de la reunió es va fer en base als suggeriments de la Unió Europea. «La disposició dels seients va ser realitzada en línia amb els suggeriments de la UE i no faríem aquesta revelació si no haguessin fet acusacions contra Turquia», va afirmar el canceller d'aquest país, Mevlut Cavusoglu, sense amagar la seva indignació.

Aquesta argumentació de Turquia obre una altra aresta en la polèmica: la del possible distanciament entre la presidenta de la Comissió Europea i el seu homòleg al Consell Europeu. En aquesta línia, els principals grups polítics del Parlament Europeu van convocar una audiència per tractar un incident que evidencia, des del seu punt de vista, la desunió que van projectar els dos líders europeus.

El protocol

L'antecessor de Von der Leyen al capdavant de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, ha entrat en el debat per donar força a la tesi de les pugnes dins de les institucions europees. El polític luxemburguès va assegurar que, durant el seu mandat, el seu homòleg al capdavant del Consell Europeu, el polonès Donald Tusk, tenia prioritat en el protocol. «Ja ha passat que m'han assegut en un sofà», va assegurar Jucnker.

En tot cas, una visita a les hemeroteques constata que, almenys a Turquia, no va ser relegat a cap sofà. Erdogan, Tusk i Juncker sempre van estar asseguts a el mateix nivell quan van mantenir reunions. En tot cas, es tracta de fotos molt diferents a les que va oferir la reunió de dimarts passat amb la presidenta Von der Leyen, que a l'hora de tancar aquesta edició no havia volgut incrementar la polèmica fent cap tipus de declaració.