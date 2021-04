Suspenen de nou l'ingrés a la presó dels condemnats per l'assalt al Blanquerna

El sistema espanyol és tan garantista que quan el Tribunal Suprem corregeix una sentència, en compliment d'allò ordenat pel Tribunal Constitucional, aquest segon error pot tornar-se a impugnar davant el tribunal encarregat de vetllar pels drets fonamentals. És el que ha passat amb els condemnats per l'assalt al centre cultural Blanquerna, a Madrid, el dia 11 de setembre de l'any 2013.

L'Audiència de Madrid ha suspès l'ingrés a presó de 10 dels 14 condemnats per donar temps al Tribunal Constitucional a tornar a pronunciar-se, en aquesta ocasió sobre les penes d'entre 2 anys i 7 mesos i 2 anys i 9 mesos de presó que els va imposar el Suprem en la seva segona sentència per un delicte de desordres públics en concurs ideal amb un delicte contra el dret de reunió.

Dos dels participants en l'assalt es troben en crida i cerca i dos més, pendents de la tramitació de l'indult que han sol·licitat, de manera que el seu ingrés a la presó també es troba suspès, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia de Madrid.

Ahir finalitzava el termini perquè els altres 10 condemnats ingressessin a la presó per complir la segona sentència dictada pel Suprem, l'emesa en compliment de la que es va dictar el mes de gener de l'any passat per part del Constitucional, que va estimar parcialment el recurs que va ser interposat per diversos dels acusats.

El garant de la Carta Magna, que ara haurà de tornar a pronunciar-se, va ordenar al Tribunal Suprem que retirés l'agreujant de discriminació ideològica i el subtipus agreujat de delicte de danys en béns d'ús públic, amb els quals s'havia agreujat fins als quatre anys de presó la pena imposada per l'Audiència de Madrid al febrer de 2016.

Recursos estimats

El Tribunal Suprem havia estimat parcialment els recursos de la Fiscalia i de la Generalitat contra la sentència de l'Audiència madrilenya que s'havia limitat a condemnar els acusats a penes d'entre 6 mesos i 8 mesos de presó pel delicte de desordres, amb l'atenuant de reparació de dany, i multes d'entre 1.800 i 2.400 euros per danys.