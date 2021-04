Suspès un any i set mesos de feina un policia que es nega a usar la mascareta

L'Ajuntament d'Alacant ha suspès un any i set mesos i mig de feina i sou a un policia local per no posar-se la mascareta. Així ho va confirmar aquest dijous el mateix agent a través de les xarxes socials, en una publicació en la qual detalla la sanció disciplinària per una falta molt greu (d'any i mig) i una altra greu (de 45 dies), que podia haver arribat fins a sis anys, segons l'instructor de l'expedient. «No em posaré una cosa que atempta contra la meva salut sabent que no hi ha res», explica l'agent negacionista a les xarxes socials, l'aparador habitual que utilitza per carregar contra les restriccions decretades per fer front a la pandèmia.

El cas es va iniciar a finals de 2020, abans de començar la tercera onada de la pandèmia. Llavors, la Regidoria de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alacant va obrir un expedient informatiu al policia local per negar-se a portar mascareta en el seu lloc de treball. L'agent, destinat al torn de nit del cos local de seguretat, ja era conegut per protagonitzar nombrosos vídeos en contra de les mesures anticovid decretades pel Govern central i la Generalitat Valenciana. De fet, dies abans d'obrir-li l'expedient, el mateix agent va acudir a una concentració negacionista, en la qual va prendre la paraula, segons es pot observar en un vídeo pujat a les xarxes socials. En la seva intervenció micròfon en mà, va demanar als assistents no enfrontar-se als agents en el cas de ser parats per no complir mesures anticovid, com no portar mascareta. «El meu objectiu és que els meus companys li donin l'esquena al poder», va assenyalar l'agent, qui va demanar als presents que treballin a sumar a més persones a la causa negacionista.