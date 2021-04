Casado eleva la confrontació amb Sánchez: «Sanchisme o llibertat»

Pablo Casado insisteix en la batalla personal que, tant ell com Isabel Díaz Ayuso, estan mantenint amb Pedro Sánchez. «Sanchisme o llibertat», va sentenciar el líder del PP després de diversos dies en els que els dos dirigents populars i el president del Govern s'han enfrontat cos a cos per les xifres de contagis a la Comunitat de Madrid i per la distribució de les vacunes per a mobilitzar el vot de l'electorat de cara a les eleccions del 4-M.

En l'obertura del Congrés de Noves Generacions del PP per a elegir la diputada popular Beatriz Fanjul nova presidenta de l'organisme, el líder dels conservadors va carregar contra el cap de l'Executiu de coalició. «Sánchez ha decidit ser el candidat del PSOE a la Comunitat Autònoma de Madrid», i va afegir que quan «el que està en joc és la capacitat de l'individu per ser lliure i que depenen que no hi hagi un Govern que posi pals a les rodes, és quan hi ha una dicotomia entre el sanchisme i la llibertat», va remarcar.

En paral·lel, la vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, va acusar ahir a la candidata popular, Isabel Díaz Ayuso, d'estar pensant en formar govern amb Vox. En un acte sobre feminisme en el que també va participar el candidat socialista Ángel Gabilondo, Calvo va lamentar que Díaz Ayuso només vulgui «sostenir un govern mil·límetre a mil·límetre amb el que pensi i decideixi Vox». Va subratllar que «el PP està vençut» i «arrossegat» per tot el que proposa l'ultradreta i va assegurar que les dones de Madrid estan «governades per una dona que li preocupa més el que pensi i com l'ajudarà Vox» que el que puguin necessitar les dones.

A més, després dels enfrontaments entre Díaz Ayuso i Pedro Sánchez pel repartiment de vacunes, Calvo va criticar que l'estratègia de la líder popular «ha estat enfrontar-se al no perquè no sense sentit contra el Govern d'Espanya». «A això no es pot resumir la política de Madrid, aquest país necessita un altre tipus de lleialtat i de coordinació seriosa», va precisar.

El fantasma de l'abstenció

El candidat d'Unidas Podemos, Pablo Iglesias, va assegurar ahir en el marc del Consell Confederal del partit, que «Madrid no és de dretes» i recorreran «els barris treballadors perquè ara parli la majoria i no permeti una altra vegada que el barri de Salamanca sigui qui decideixi el futur dels madrilenys». L'exvicepresident va criticar que les formacions de dretes comptin amb el suport de grans grups mediàtics, a partir d'on va assegurar que «estem veient un blanquejament de l'ultradreta».