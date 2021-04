La cort marcial birmana condemna a mort després del cop

Un tribunal de justícia marcial va condemnar a la pena capital 19 persones acusades de l'assassinat d'un soldat, en les primeres sentències a mort que es dicten després del cop d'Estat militar de l'1 de febrer a Birmània.

El portal de notícies Eleven Media precisa que 17 dels acusats van ser condemnats en rebel·lia i recauen sobre ells ordres d'arrest per assassinat, el qual presumptament va succeir a finals de març en un districte de Rangun on els militars havien decretat la llei marcial. El canal públic MRTV, ara controlat pels uniformats, va emetre divendres a la nit fotografies dels dos condemnats que es troben arrestats. Segons les xifres corroborades de l'Associació per a l'Assistència de Presos Polítics (AAPP), 618 persones han sigut assassinades arran de la violenta repressió de les autoritats des de la sublevació militar.

Malgrat la repressió de les forces de seguretat, on han mort més de 600 persones, milers de manifestants van prendre de nou ahir els carrers del país per a expressar el seu rebuig contra el comandament castrense.

A la ciutat de Bago, a uns 70 quilòmetres al nord-oest de Rangun, els manifestants van desafiar els militars després de la sagnant jornada de divendres, on les forces de seguretat van disparar artefactes explosius en les protestes. L'AAPP indica que 2.931 persones es troben detingudes des de l'aldarull, inclosa l'enderrocada líder del govern civil, Aung San Suu Kyi.