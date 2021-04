«El missatge que queda a Europa de la situació catalana és que no hi cap la unilateralitat»

Ministra d'Assumptes Exteriors. Posa en valor la importància de la col·laboració europea en la lluita contra la pandèmia i repassa altres assumptes en una entrevista conjunta amb cinc periodistes de diaris editats pel grup Prensa Ibérica: Juanma Vázquez, Flora Marimón, José Antonio Sau, María J. Iglesias i Miguel Á. Rodríguez

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, aposta per buscar la solució al conflicte català abandonant la unilateralitat mitjançant la taula de diàleg.

Està content el Govern amb el ritme al qual avança la campanya de vacunació?.

En primer lloc vull posar en valor l'esforç del Govern per protegir els ciutadans a través de la vacunació. I ho hem fet a nivell europeu. És cert que en aquesta estratègia ens hem enfrontat a l'enorme repte que suposa descobrir una vacuna i produir-la en menys d'un any. Això no té precedents històrics i per tant hem patit una situació d'arribada de vacunes al nostre país una mica erràtica, però tots sabíem que en el primer trimestre seria així. També hem dit, i això s'està materialitzant, que en el segon trimestre l'arribada es regularitzaria. Cada dilluns d'abril arriben més d'un milió de vacunes que Espanya ha comprat a través de la UE, quelcom que demostra que l'esforç del Govern per garantir l'accés de tots els espanyols a la vacuna està fent efecte.

Les dades de Sanitat mostren certs repunts en la pandèmia. S'està tement per l'estiu?

Crec que a Espanya estem fent les coses amb prudència. Que puguem gaudir d'un estiu més o menys normal dependrà de l'esforç que fem en aquestes pròximes setmanes. Hem de ser molt constants en mantenir la guàrdia en aquests moments en què ja veiem la llum al final de túnel.

En quin mecanisme treballa el Govern per afavorir aquesta recuperació turística en el curt termini?

Els serveis turístics representen el 13% de la nostra economia més o menys i per tant són un sector que ha estat en el centre de les prioritats del Govern des de l'inici de la pandèmia. Ho ha estat en termes d'ajuts i per descomptat ho està fent ara a l'hora de dissenyar el retorn a una mobilitat ordenada i segura. Per això Espanya ha liderat internacionalment la creació de certificats de vacunació que ens permetran recuperar la mobilitat. Aquest certificat estarà en marxa a molt tard a mitjans de juny.

El president de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, va parlar sobre la necessitat de revisar el sistema de patents. Quina és la postura de Govern?

Les patents tenen una regulació internacional, és un acord en l'Organització Mundial del Comerç que ja preveu la possibilitat de derogar aquestes patents i d'alguna manera, de derogar-les tant a petició d'un país com per decisió pròpia de qui tingui la patent. Però el problema que tenim ara no és tant de patents com de capacitat productiva. I això no es resol aixecant la patent. Això es resol amb una col·laboració público-privada on el finançament públic ajudi l'empresa privada allà on hi hagi colls d'ampolla. Això és una mica el que ha buscat fer la Unió Europea i això és la raó per la qual nosaltres a Espanya hem treballat amb diversos laboratoris farmacèutics que ja estan produint aquestes vacunes a Espanya. I el nostre objectiu és seguir invertint en l'empresa espanyola perquè augmenti la seva capacitat de producció.

Es planteja el Govern flexibilitzar els requisits per a l'obtenció del visat d'inversors com a palanca per a la recuperació econòmica?

De moment, Espanya no està tenint dificultats per captar inversions perquè l'atracció dels inversors està basada primer en què hi ha una gran liquiditat internacional i segon, en què Espanya és un país atractiu perquè està posant en marxa un pla de recuperació amb uns eixos molt clars, però també molt desitjables per a inversors estrangers. No crec que estiguem davant d'una necessitat de flexibilitzar els criteris per invertir a Espanya. El que farem és presentar a aquests inversors el Pla de Recuperació Espanyol, que serà aprovat en breu i convidar-los a invertir a Espanya en inversions d'alt valor afegit.

Com podran contribuir aquests fons per a la recuperació a revitalitzar l'economia?

Els fons estructurals, els fons de cohesió i els fons agrícoles de la PAC seguiran arribant. A aquest finançament s'afegeix un fons de recuperació europea que permet que el nostre país sigui capaç d'articular un seguit d'iniciatives que responguin als quatre grans eixos que ha identificat el nostre país: descarbonització, digitalització, cohesió territorial i igualtat entre l'home i la dona, aquest vector que de vegades no prenem seriosament, però que suposa punts addicionals del PIB, la igualtat millora el PIB. Espanya està construint un pla de recuperació amb l'aportació de les autonomies, identificant prioritats, de manera que el pla reflecteixi també la diversitat territorial, la capacitat del nostre país d'oferir projectes de transformació que després s'aniran desgranant. Però va permetre una nova modernització de la nostra economia i del nostre teixit social.

Com creu que ha quedat la imatge d'Espanya amb el procés d'extradició de Puigdemont?

El Parlament Europeu ha aprovat l'aixecament de la immunitat de Carles Puigdemont, de Ponsatí i de Comín. La immunitat és per exercir la tasca parlamentària europea, no per a activitats que no tinguin a veure amb aquesta tasca parlamentària. Però més enllà d'això, jo el que llegeixo en el que està passant en aquests moments a Europa és que en realitat la unilateralitat és contrària a la democràcia. En democràcia no hi cap l'unilateralitat i aquest és el missatge que queda a Europa de la situació catalana. L'important ara no és seguir aprofundint en la unilateralitat, sinó buscar un diàleg i seure a parlar al voltant d'aquesta taula que el Govern ha ofert per passar pàgina, que és el que demanen els ciutadans catalans.

Ara se li demana al Parlament Europeu que es pronunciï sobre l'extradició. Com quedarà la imatge de la justícia si Bèlgica torna a rebutjar l'extradició?

El Parlament Europeu s'ha pronunciat molt clarament i ha dit que cal aixecar la immunitat i això està ja clarament decidit en la institució parlamentària. Una altra cosa és que la tornada de Puigdemont, Ponsatí i Comín a Espanya necessita una decisió de la justícia belga. I és cert que no és la primera vegada que la justícia belga s'ha pronunciat sobre aquest assumpte i no és la primera vegada que ha rebutjat el lliurament a Espanya i no és la primera vegada que la justícia belga ha estat esmenada per la justícia europea, que li ha dit que ha de complir les seves obligacions. Per això em sembla que ha estat intel·ligent per part de la justícia espanyola plantejar davant el Tribunal de Justícia Europeu una qüestió prejudicial perquè es dirimeixi com funciona l'euroordre i quin és el marge de discreció d'un país a l'hora d'executar una euroordre. Crec que aquesta és la via correcta.