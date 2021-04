Reclamen el retorn del lema «La Catalana» per a Perpinyà

Unes 150 persones es van manifestar ahir pel centre de Perpinyà. Ho van fer per «reivindicar la catalanitat» de la ciutat que consideren que l'alcalde Louis Aliot «vol que s'oblidi». I és que el batlle d'ultradreta va canviar el lema de la ciutat de «La Catalana» per «La radiant», al·legant que el municipi estava «ancorat en la seva identitat catalana». Els concentrats van acusar Aliot de voler fer desaparèixer els signes d'identitat de Perpinyà de forma unilateral i exigeixen un referèndum per saber si els ciutadans ho volen o no. «El senyor Aliot no ens ha de dir qui som o qui no som. Ens treu la nostra identitat», va assenyalar Jordi Vera, coordinador del partit Oui au Pays Catalan, convocant de l'acte.

La marxa va sortir de la Plaça Catalunya i es va desplaçar fins a l'Ajuntament de Perpinyà on es va llegir un manifest en contra de la decisió d'Aliot. El coordinador general de Oui au Pays Catalan, Jordi Vera, va lamentar que el batlle no va consultar ningú abans de canviar el lema de «La catalana» per el de ´»La Radiant». Per això, va exigir el referèndum per tal de saber si els ciutadans aproven, o no, la mesura.

A més, Vera va considerar que se'ls està «prenent la identitat». «Fa 1.000 anys que som catalans i un batlle, que en fa dos que és aquí, no ens pot venir a dir qui som o qui no som», va exclamar. Com ell, uns 150 veïns més equipats amb estelades, llaços grocs i banderes van exigir el retorn al lema inicial.