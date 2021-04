Salves d'honor nacional per acomiadar el duc d'Edimburg

El Regne Unit va rendir ahir un primer homenatge solemne a la figura del marit de la reina Isabel II, el príncep Felip, que va morir divendres als 99 anys, amb 41 salves de canonades, una per minut, en diferents punts de la geografia britànica. Des de les 12.00 hores local i fins 41 minuts després, els canons en emplaçaments militars de Londres, Edimburg, Cardiff, Belfast o Gibraltar, entre d'altres, van llançar trets que es van retransmetre per les televisions.

Malgrat que desenes de persones es van congregar prop d'algun d'aquests llocs, com l'emblemàtica Torre de Londres, la cerimònia es va desenvolupar amb gran sobrietat, després que el Govern hagués demanat als ciutadans seguir les salves des de casa a causa de la pandèmia i evitar les aglomeracions en els espais d'homenatge.

Poc abans de l'inici de les canonades, la Casa Reial va difondre a través de les seves xarxes socials l'extracte d'un discurs de 1997 d'Isabel II -amb motiu de les seves noces d'or- en què va explicar la importància del duc d'Edimburg en la seva vida, acompanyat per una foto de tots dos. «Ell ha estat, simplement, la meva força i el meu suport tots aquests anys, i, jo i tota la seva família, i, aquest i molts altres països, li devem més del que ell mai reconeixeria o del que arribarem a saber», va dir.

En les últimes hores, els Estats Units i el Japó s'han sumat als condols internacionals per la mort del marit de la reina Isabel II d'Anglaterra. També el Papa ha donat «el seu més sentit condol» a la Reina Isabel II d'Anglaterra per la mort del príncep Felip d'Edimburg alhora que ha invocat «benediccions de consol i pau» per a la seva família i tots els que ploren la seva pèrdua, i ha recordat «la dedicació al matrimoni i la família».

El Palau de Buckingham va anunciar ahir que el funeral tindrà lloc dissabte que ve, dia 17, a la capella de Sant George, al castell de Windsor. La cerimònia començarà a les 14.00 GMT, quan es demanarà a la nació que guardi un minut de silenci en tribut a l'espòs de la reina Isabel II. El funeral no serà precedit per una vetlla pública, tal com havia demanat el duc.

Les exèquies estaran limitades per les restriccions en vigor contra la pandèmia del coronavirus, que restringeixen els assistents a funerals a Anglaterra a 30 persones. Un portaveu de Palau va detallar als mitjans que la duquessa de Sussex, Meghan, que està embarassada, ha rebut la recomanació mèdica de no viatjar a Regne Unit per assistir a la cerimònia al costat del seu marit, el príncep Enric, que sí que hi estarà present. El Regne Unit mantindrà el dol oficial fins al dia del funeral, un període que la família reial britànica concep com una ocasió per celebrar l'«extraordinària vida» del duc.