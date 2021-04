Una central nuclear de l'Iran registra un accident que no causa víctimes

L'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran va informar d'«un incident» a la instal·lació d'enriquiment d'urani de Natanz, objectiu d'un sabotatge el juliol passat i on dissabte es van inaugurar noves centrifugadores.

El portaveu de l'agència Behruz Kamalvandí va explicar que l'incident «no ha provocat ferits ni contaminació» i que les seves causes estan «sota investigació».

El succés, del qual Kamalvandí no va oferir detalls, es va registrar en una zona de la xarxa de distribució elèctrica de Natanz, on el 2 de juliol de 2020 hi va haver una explosió en una sala de muntatge de centrifugadores avançades.

A Natanz, una instal·lació d'uns 100.000 metres quadrats construïda vuit metres sota terra, les autoritats iranianes van inaugurar ahir un centre de muntatge de centrifugadores de nova generació, en violació de l'acord nuclear de 2015.

Amb motiu del Dia Nacional de la Tecnologia Nuclear, es va dur a terme la injecció de gas en una cascada de 164 centrifugadores IR-6 i en una de 30 centrifugadores IR-5, mentre que es va realitzar un test mecànic a centrifugadores IR-9.

El cap de l'Organització de l'Energia Atòmica de l'Iran, Ali Akbar Salehi, va assegurar que estan treballant «dia i nit per portar totes les sales sensibles al cor de la muntanya» per protegir-les de possibles atacs.

Salehi va denunciar que fa uns mesos «l'enemic va explotar la sala del muntatge de les nostres centrifugadores», en al·lusió a l'esmentat sabotatge de juliol del qual diverses fonts van acusar Israel. En aquest cas es va registrar un incendi que va causar pèrdues financeres significatives i gran destrucció d'equips, cosa que podia endarrerir a mitjà termini el desenvolupament i la producció de centrifugadores avançades.