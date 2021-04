La justícia exclou Toni Cantó de la llista encapçalada per Ayuso

Cantó no podrà presentar-se a les eleccions madrilenyes a la llista d'Isabel Díaz Ayuso. Com a mínim, de moment. El cop d'efecte del PP en incloure l'exportaveu de Cs a les Corts Valencianes a la candidatura del 4-M com a número 5 s'ha quedat en foc d'encenalls després que el jutjat contenciós-administratiu número 5 de Madrid hagi dictaminat que Cantó «haurà de ser exclòs» de la llista conservadora per ser «inelegible» per no haver-se empadronat a la Comunitat de Madrid abans de l'1 de gener, com estableix la llei electoral. El jutjat ha pres la mateixa decisió respecte a l'exalcalde de Toledo Agustín Conde, que ocupa el lloc 23 a les llistes populars. La sentència és ferma i només es pot interposar recurs davant del Tribunal Constitucional. El PP ja ha anunciat que ho recorrerà.

Tot just uns dies després de conèixer l'avançament electoral a Madrid -fruit de la moció de censura a Múrcia afavorida per Cs i el PSOE-, Cantó va abandonar els d'Inés Arrimadas i es va integrar al PP madrileny. Malgrat les denúncies inicials que no complia els requisits, la Junta Electoral Provincial de Madrid va acabar permetent la seva candidatura. No obstant això, el contenciós administratiu ha suspès aquesta decisió després d'un recurs registrat pel PSOE.

Segons determina el contenciós administratiu, perquè una persona pugui ser candidata als comicis ha de formar part del «cens electoral vigent». Aquest cens, segons detalla la sentència, s'estableix segons el que està marcat a l'article 39 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG), on es concreta que el cens electoral «serà el tancat el dia primer del segon mes anterior a la convocatòria». En aquest cas, ja que Díaz Ayuso va anunciar l'avançament electoral el 10 de març, el cens serà el de l'1 de gener de 2021. Toni Cantó, però, es va empadronar a Madrid el 22 de març, és a dir, gairebé tres mesos més tard del tancament del cens. Conde, per la seva banda, ho va fer quatre dies després, el 26 de març.

Atacs i mentides

«El PSOE vol guanyar als tribunals el que les urnes li van negar. Seguim», va ser la primera reacció del PP madrileny, que ha anunciat que recorrerà la sentència davant el Tribunal Constitucional. L'exdirigent de Cs ha denunciat que els socialistes ja van intentar «que els madrilenys no votessin aquest 4-M» en presentar una moció de censura que paralitzés la convocatòria d'eleccions i va criticar que ara tracten d'excloure'l a ell. «El meu compromís és per la llibertat. Estigui a la llista o no, em deixaré fins a l'últim alè. Ara més que mai», va assegurar a Twitter.

La decisió va estar aplaudida ràpidament pels socialistes. La coordinadora de la campanya d'Ángel Gabilondo, Mónica Carozo, va assenyalar que «la llei és clara i la llibertat no és saltar-se la democràcia i la llei». «Davant d'això no hi ha recurs que valgui», va subratllar. La dirigent del PSOE madrileny va assegurar que la sentència acredita que «una vegada més el PP ha intentat fer trampes» i que «menteix». «El nou lema sembla que ha de ser 'mentida o llibertat'», va ironitzar amb l'eslògan de campanya de Díaz Ayuso: 'comunisme o llibertat'.

Reaccions de Cs i Podem

Cs, per la seva banda, va mostrar el seu respecte davant la decisió judicial, però va lamentar el «descrèdit» de la política quan aquesta no està «centrada en l'interès general dels madrilenys». També es va pronunciar Podem, que a través de Twitter van tirar d'ironia per jugar amb el passat d'actor de Cantó: «Això de Toni Cantó al PP ha passat de ser un gran paper a un simple cameo».