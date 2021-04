Lluita familiar de poder a Jordània

A les portes del centenari del seu regnat, un calfred recorre l'espinada de la dinastia haiximita. Jordània és l'escenari d'una lluita de poder dins d'una mateixa família. Poc pot fer Rània, la popularíssima reina i esposa del monarca Abdul·là II, per maquillar l'últim terratrèmol. «La família reial no ho considera un cop d'Estat, però han aprofitat l'episodi per fer una purga i apartar les veus crítiques amb el règim», explica Luis Melián Rodríguez, politòleg especialitzat en Jordània. Quelcom insòlit com les crítiques al rei no tenen cabuda en el país.

Fa un segle, els haixmites van arribar des de l'actual Aràbia Saudita per governar Jordània. Els van enviar els britànics. «La seva legitimitat ve, en part, de ser descendents directes del profeta Mahoma », afegeix Melián Rodríguez. No existia una identitat jordana. El desert estava poblat per les tribus beduïnes que encara es mantenen. «Se les va incloure en el sistema polític a través del clientelisme i el patronatge tribal», afegeix. Sense el suport dels xeics, el rei s'ensorra. Precisament han estat les trobades del príncep Hamza -el germanastre del rei Abdul·là- amb diversos líders tribals el que ha sustentat l'argument d'un complot.

La història es repeteix

Hamza -primogènit del difunt rei Hussein amb la reina Noor, la seva quarta esposa- va ser el príncep hereu fins al 2004, quan el seu mig germà Abdul·là li va retirar el càrrec en favor de Hussein, el seu fill més gran. En el seu llit de mort, Hussein, pare de tots dos, havia expressat el seu desig que fos un llavors massa jove Hamza qui el succeís. Tres setmanes abans del decés, tot va fer un tomb quan el rei va retirar la vara de comandament al seu germà Hasan en favor del seu fill Abdul·là, encara que amb el compromís que Hamza heretés finalment el tron. «Tots volen assegurar el llinatge de la seva pròpia sang», reconeix Melián Rodríguez.

Les males llengües van apuntar als gestos entre bambolines de la llavors reina Noor i la princesa Rània, avui monarca, perquè fossin els seus primogènits els que accedissin al tron.

Dones criticades

«Sempre s'ha fet servir Rània, i la dona estrangera, Noor, com l'objectiu de totes les crítiques», explica el politòleg. Aquesta palestina nascuda a Kuwait comparteix amb els seus 10,5 milions de seguidors a Twitter la seva vida com a «mare i esposa amb una feina realment genial». La seva predecessora, la reina Noor, tampoc va néixer a Jordània, sinó a Washington.

Quan va esclatar la Primavera Àrab de 2011, la tímida societat jordana no va demanar la caiguda del règim, sinó la seva reforma. La monarquia haiximita, experta en màrqueting, va aplicar millores cosmètiques, però va començar el retrocés de les llibertats. «Cada vegada s'encoratja més la por al caos regional per limitar el dret a la llibertat d'expressió», constata Melián Rodríguez. A més, la recent repressió de la veu de Hamza envia un missatge molt clar a la ciutadania.

Sacsejades i crits

Les erosions a la monarquia també arriben d'altres fronts. L'acostament a Israel per part de Rània i Abdul·là, per exemple, els està passant factura entre una població amb un 55% d'origen palestí. D'altra banda, després que al març 7 pacients morissin a l'Al-Salt New Hospital, prop d'Amman, per un tall en el subministrament elèctric de dues hores, el vehicle del monarca va ser rebut amb sacsejades. Per primera vegada, els jordans corejaven: «El responsable és Abdul·là». Li plouen crítiques de les tribus, dels generals retirats i, ara, de dins de la pròpia família reial. La institució sap que està amenaçada. El serial jordà està servit, tot i que aquesta setmana el príncep Hamza ha acabat reconeguent el poder d'Abdul·là i el monarca ha donat per acabat el desafiament sense donar-li més importància.