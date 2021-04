Madrid demana que voluntaris de menys de 60 anys es puguin posar l'AstraZeneca

El conseller de Sanitat de la Comunitat de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, va sol·licitar ahir de «manera formal» al Ministeri de Sanitat, a través de la comissió de salut pública, que els menors de 60 anys puguin vacunar-se de manera voluntària amb l'AstraZeneca, indicada a Espanya només pels majors de 60.

Així ho va anunciar Escudero durant la seva visita al dispositiu de vacunació massiva del Wizink Center, en funcionament des de divendres. En cas que el Govern central donés el vistiplau a la petició, es facilitaria a la persona interessada «un consentiment informat, com en qualsevol altre medicament», perquè pugui signar-lo.

«El ministeri continua establint límits d'edat sense basar-se en criteris científics. Ni el Ministeri de Sanitat ni el president del Govern han de posar la vacunació en campanya. Nosaltres estem centrats en immunitzar als madrilenys i ens preocupa molt l'arribada de vacunes», va destacar el conseller. «No hi ha cap vacuna contra la covid-19 que estigui contraindicada per rang d'edat. Totes poden administrar-se entre 16 i 18 anys d'ara endavant», va insistir Escudero, qui concorre com a número dos de la llista del PP a les eleccions de la Comunitat del pròxim 4 de maig.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, no ha respost a la petició de Madrid, però va reclamar als ciutadans que tinguin «màxima confiança» en les vacunes i en el criteri dels especialistes, malgrat els canvis de planificació en l'estratègia nacional i l'última decisió de limitar l'administració d'AstraZeneca en els menors de 60 anys. Sobre aquest grup d'edat, Darias va explicar que el Govern estudia diverses possibilitats pels que han rebut la primera dosi d'aquesta farmacèutica. Una d'elles seria que rebin una segona dosi d'una altra vacuna RNA, com ja s'ha fet a Alemanya i França.