Moren quatre immigrants i en rescaten 16 en estat greu al sud de les Canàries

La Delegació del Govern a les Canàries ha xifrat en quatre el nombre d'immigrants morts en la piragua localitzada aquest diumenge a unes 120 milles al sud de l'illa d'El Hierro, mentre que setze més han estat evacuats en estat molt greu o greu en helicòpter a Tenerife.

La primera informació que va rebre la Delegació del Govern assegurava que els rescatadors del primer helicòpter havien vist que gran part dels ocupants de la piragua no es movien i com a mínim 11 d'ells semblaven inerts.

L'embarcació va ser localitzada aquest diumenge al matí per un pesquer que navegava per la zona i va llançar aigua i galetes a la piragua, alhora que va avisar a emergències perquè efectuessin el rescat i va romandre a la zona fins a l'arribada dels equips d'emergència, segons va informar Salvament.

A la piragua hi anaven 23 immigrants subsaharians a bord: els quatre cadàvers, sis que presentaven molt mal estat i van ser evacuats en primer lloc en un helicòpter, altres 10 amb diferent gravetat i van ser traslladats per un segon helicòpter, i tres immigrants més que van ser recollits per un helicòpter del Servei Aeri de Rescat (SAR).

47 víctimes aquest 2021

Aquestes quatre persones mortes eleven a 47 el recompte de víctimes de la Ruta Canària des que va començar el 2021.