La Xina admet que les seves vacunes Sinovac tenen una «efectivitat baixa»

La Xina ha admès que les seves vacunes tenen una «efectivitat baixa» i el govern del país estudia la combinació de diversos vaccins per així millorar la seva eficàcia i accelerar el procés d'immunització. «Les nostres vacunes no tenen uns percentatges de protecció gaire alts», va reconèixer ahir el director del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties de la Xina, Gao Fu, en una conferència a la ciutat de Chengdu. «Ara estem explorant diferents alternatives per resoldre aquesta problemàtica», va continuar Fu, que entre les opcions va parlar d'ajustar l'interval entre l'aplicació de les dosis, augmentar el nombre de punxades per persona o mesclar vacunes que utilitzen diferents tecnologies.

Aquesta última opció no comptava fins ara amb el vistiplau del govern xinès, però ara podria replantejar-se aquest veto. De fet, segons investigadors brasilers, la taxa d'efectivitat de la vacuna xinesa Sinovac és de només el 50,4%, davant de l'efectivitat del 97% del vaccí desenvolupat per Pfizer-BioNTech. Pequín ha distribuït milions de dosis de les seves vacunes a un total de 22 països d'arreu del món –entre els quals Turquia, Hongria, Brasil i Mèxic- i també ha tractat de sembrar dubtes sobre l'efectivitat de les vacunes occidentals. Experts en salut pronostiquen que les vacunes xineses difícilment es vendran als Estats Units, Europa Occidental o el Japó per la «complexitat del procés d'aprovació».

Positius de l'estranger

La Xina va informar ahir que es van detectar 10 nous positius de covid-19, tots ells diagosticats a viatgers procedents de l'estranger. És del segon dia consecutiu en què l'estadística de noves infeccions per contagi local segueix a zero, després del rebrot detectat a principis de la setmana passada a la província de Yunnan.