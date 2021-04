Creix la tensió a Minneapolis per una nova mort d'un jove negre per trets de la policia

Protestes, enfrontaments amb la policia, ús de gasos lacrimògens, negocis assaltats, desplegament d'efectius de la Guàrdia Nacional... Les escenes que es van viure l'any passat a Minneapolis després de la mort a mans de la policia de George Floyd van tornar diumenge a la nit la ciutat després que un agent a Brooklyn Center, un suburbi a escassos 15 quilòmetres del centre, matés a trets Daunte Wright, un altre home negre, de 20 anys, a qui la policia havia aturat suposadament per una infracció menor de trànsit.

Aquesta mort va encendre els ànims en una ciutat que viu ja amb enorme frustració i tensió el judici a Derek Chauvin, el primer dels quatre exagents imputats per la mort de Floyd que està sent jutjat i el que s'enfronta als càrrecs més greus, d'assassinat en segon i tercer grau i homicidi negligent.

La policia va aturar diumenge al migdia Wright en el seu cotxe per portar un ambientador penjat del retrovisor, segons va explicar la mare de la víctima, Katie Wright, a la qual el jove havia trucat per preguntar-li per la documentació de l'assegurança del vehicle. En aquesta acció, els agents, segons la versió policial, van comprovar que tenia pendent una ordre d'arrest i van intentar detenir-lo, però ell va tornar a entrar al seu cotxe, moment en què un agent li va disparar diversos trets. Wright va seguir conduint ferit fins que va xocar amb un altre cotxe. Els serveis d'emergències, després d'intentar infructuosament reanimar-lo, van declarar oficialment la seva mort.

Quan es va començar a conèixer la notícia, centenars de persones van començar a reunir-se davant la seu del Departament de Policia de Brooklyn Center, i les tensions i enfrontaments van anar en augment, fet pel qual la policia va usar material antiavalots, bombes de gasos lacrimògens i bales de goma. Els prop de 500 manifestants es van dispersar una vegada que van arribar a donar suport a la policia efectius de la Guàrdia Nacional, ja desplegats a la ciutat pel judici a Chauvin. Uns 20 negocis van ser assaltats a la zona.

Ahir va començar la tercera setmana del judici a Chauvin i l'advocat defensor de l'ex-policia, Eric Nelson, va intentar que s'aïllés els membres del jurat en el que queda de procés i s'eviti que tinguin accés a mitjans de comunicació al·legant que el que va passar diumenge els pot influir.