Pubs i botigues reobren al Regne Unit i Boris Johnson demana «responsabilitat»

El Regne Unit va reobrir ahir botigues no essencials, pubs, perruqueries, salons de bellesa, gimnasos i zoològics d'Anglaterra, en el marc d'una relaxació de les restriccions imposades per la COVID-19 davant una notable millora de la situació epidemiològica al país. Alguns pubs i salons de bellesa, que es van veure obligats a tancar a principis de gener, ja van obrir les seves portes a mitjanit i en diverses zones del país es van registrar llargues cues a l'entrada de botigues no essencials, com botigues de roba. En referència als restaurants i els pubs, la reobertura implica la possibilitat de servir als seus clients únicament a l'exterior. El primer ministre, Boris Johnson, va demanar a la ciutadania «comportar-se amb responsabilitat» i continuar amb les mesures de protecció per «suprimir» la COVID-19.