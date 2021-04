Biden anuncia la retirada de totes les tropes de l'Afganistan per al setembre

Els Estats Units retiraran totes les seves tropes de l'Afganistan en els propers mesos fins a completar la seva sortida militar del país el proper 11 de setembre, coincidint amb el 20è aniversari dels atemptats terroristes contra les Torres Bessones. Així ho van assegurar fonts coneixedores dels plans a The Washington Post, tot afegint que el president Joe Biden anunciarà avui aquesta mesura.

La decisió de la Casa Blanca suposa prolongar la seva presència al país asiàtic quatre mesos més, ja que l'Administració Trump havia consensuat amb els talibans la seva retirada per a l'1 de maig. Els talibans van amenaçar de reprendre els seus atacs contra les tropes nord-americanes i de l'OTAN si no es complia amb el termini previst. Es desconeix com afectarà a l'estabilitat de la regió el nou pla de retirada.

Actualment hi ha uns 2.500 soldats dels EUA a territori afganès, així com altres 7.000 efectius de tropes estrangeres, la majoria de l'Aliança Atlàntica.

D'altra banda, en plena escalada per les amenaces de Rússia a Ucraïna, Biden va trucar al president rus, Vladímir Putin, per exigir-li que «rebaixi les tensions» i proposar-li celebrar una cimera «en un tercer país en els pròxims mesos» amb l'objectiu d'establir «una relació estable i predictible» entre les dues potències, segons un comunicat emès per la Casa Blanca, informa Marc Marginedas.