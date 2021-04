Brussel·les avaluarà la reforma del CGPJ en una «visita virtual» a Espanya

La Comissió Europea ja ha rebut la carta enviada per més de 2.500 jutges espanyols en què demanen a Brussel·les que actuï davant la reforma del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) impulsada pel Govern de Pedro Sánchez que consideren «un risc clar de violació greu de l'Estat de dret». Segons va explicar el portaveu de justícia de l'executiu comunitari, Christian Wigand, a més de respondre «el més aviat possible» a la missiva, a finals d'abril realitzaran una «visita virtual» a Espanya en el marc de la preparació de l'informe anual sobre l'estat de dret.

«Hem rebut la carta dels jutges espanyols que estudiarem atentament i a la qual respondrem el més aviat possible», va confirmar Wigand sobre la missiva enviada a la vicepresidenta Vera Jourova i el comissari de justícia, Didier Reynders, i avalada per l'Associació Professional de la Magistratura, el Fòrum Judicial Independent i l'Associació Francisco de Vitoria. Sense entrar en el contingut de la missiva, Wigand va tornar a recordar que la posició de Brussel·les és clara: «és important tractar la qüestió de la reforma de la magistratura i vetllar perquè no sigui percebuda com a vulnerable a la politització».

En aquest sentit, va explicar que la Comissió Europea segueix de prop la situació amb la preparació del segon informe anual sobre la situació de l'Estat de dret a la Unió Europea.