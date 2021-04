El Japó abocarà al Pacífic l'aigua contaminada de la central de Fukushima

El Govern del Japó va decidir ahir que abocarà al Pacífic l'aigua contaminada que s'emmagatzema a l'accidentada central nuclear de Fukushima, després de tractar-la per retirar la major part dels elements radioactius. Aquesta controvertida mesura està dirigida a resoldre l'acumulació d'aigua radioactiva a les instal·lacions nuclears de la planta, un dels problemes més immediats dins el complex procés de desmantellament de la instal·lació que va resultar danyada pel terratrèmol i el tsunami de març de 2011.

El primer ministre del Japó, Yoshihide Suga, va prendre aquesta decisió en una reunió amb el seu Govern, després de sotmetre-la a consultes amb l'operadora de la planta, Tokyo Electric Power, amb el regulador nuclear nipó, l'Organisme Internacional de l'Energia Atòmica (OIEA) i amb les autoritats locals de Fukushima, entre altres parts.

Suga va qualificar la mesura d'«inevitable» per al desmantellament de la central, així com l'opció «més realista» de les disponibles. L'abocament controlat d'aigua procedent de la central era la solució per la qual havien optat des de principis de l'any passat les autoritats nipones, en considerar-la la més viable entre un elenc d'altres opcions tècnicament més complexes, però la decisió final s'havia retardat a causa a l'oposició del Govern de Fukushima i de les associacions de pescadors locals, que consideren que l'abocament podria perjudicar encara més les seves activitats econòmiques, entre les més castigades per l'accident nuclear de 2011.

Les autoritats japoneses mantenen que l'abocament no generarà cap risc per a la salut humana pel fet que els nivells de triti alliberats al mar estaran per sota dels estàndards sanitaris nacionals -en ser barrejat amb aigua marina-, i defensen que aquesta és una pràctica habitual en la indústria nuclear d'altres països. Suga va afirmar que el Govern «farà esforços» per aclarir la inquietud generada per l'abocament, i va afirmar que el pla governamental «ha estat estudiat per experts durant més de 6 anys» i compta amb el vistiplau de l'OIEA.

Refredament dels nuclis

Es tracta de l'aigua emmagatzemada en enormes tancs i procedent del refredament dels nuclis dels reactors nuclears danyats, així com dels aqüífers subterranis i pluges que es filtren i acaben contaminades amb isòtops radioactius.