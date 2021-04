Merkel imposa als estats la seva línia dura contra el coronavirus

Angela Merkel va complir ahir les seves amenaces de les últimes setmanes. En una reunió del seu gabinet, el Govern federal de Gran Coalició -format pels conservadors de la CDU-CSU i els socialdemòcrates de l'SPD- va aprovar una reforma de l'anomenada llei de protecció d'infeccions que limita les competències dels 16 estats federats en el combat de la pandèmia. «El fre d'emergència federal arriba amb retard, i encara que sigui una decisió difícil, cal tornar a recordar que la situació és greu i que tots hem de prendre-la seriosament», va dir Merkel per justificar una reforma legal no exempta de controvèrsia.

Merkel havia criticat en repetides ocasions en el passat la incapacitat del sistema federal alemany per fer front de manera unitària a la crisi sanitària i també els primers ministres dels estats federats per no aplicar amb suficient duresa les mesures restrictives, entre ells, alguns del seu propi partit.

Amb la reforma legislativa, el Govern federal pretén aplicar a tots els districtes del país les mateixes restriccions quan la incidència superi els 100 nous contagis per cada 100.000 habitants en el termini d'una setmana. Aquesta és la barrera que l'Executiu federal alemany considera crítica per evitar un col·lapse del sistema sanitari.

En aquells districtes en què se superi aquesta incidència, les autoritats regionals i locals hauran de fer complir una sèrie de restriccions addicionals a les ja vigents a tot el país: limitació de reunions privades a una llar més una persona externa, sense comptar els menors de 14 anys; tocs de queda nocturns entre les 9 del vespre i les 5 del matí per a aquells ciutadans que no tinguin una justificació per abandonar el seu domicili; tancament de tots els locals d'oci o esportius; tancament de comerços i mercats amb l'excepció de botigues de queviures, begudes, farmàcies, òptiques, gasolineres, entre d'altres locals considerats per les autoritats de primera necessitat; ús obligatori de mascaretes FPP2 o equivalents a mitjans de transport i altres locals considerats de primera necessitat com les perruqueries -en aquestes últimes, els clients hauran de presentar un test negatiu que no tingui més de 24 hores-; mentre el turisme quedarà absolutament prohibit.

Tancament de col·legis

La reforma legislativa preveu un tancament dels col·legis i altres centres educatius amb classes presencials a partir d'una incidència de 200 nous casos per cada 100.000 habitants. D'aquesta manera, el Govern federal deixa una mica de marge en l'anomenat «fre d'emergència» federal per a les famílies necessitades del suport dels centres educatius per poder organitzar el seu dia a dia.

La decisió presa pel Gabinet ministerial dirigit per Merkel encara ha de ser aprovada pel Bundestag -cambra baixa- i pel Bundesrat -cambra territorial formada precisament per representants dels governs dels 16 estats federats-. «Com més ràpid, millor», va dir Merkel en referència a l'aprovació per part del poder legislatiu de la reforma del cos legal sobre la qual se sostenen les restriccions a les llibertats individuals.