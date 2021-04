Uns pares venen una nena de 12 anys per 4.000 euros per saldar un deute

Tres persones han estat detingudes aquest dimecres a la Corunya per retenir presumptament a una nena de 12 anys que va ser venuda pels seus pares per 4.000 euros per saldar un deute, informen a Efe fonts de la investigació.

Els detinguts aquest matí a un carrer de la ciutat gallega, són d'ètnia gitana-romanesa i procedents de Còrdova, per la qual cosa les diligències, que són secretes, les tramita un jutjat d'aquesta ciutat andalusa.

La investigació continua oberta i els tres detinguts romanen a les instal·lacions de la policia.

La nena ha estat atesa pels serveis sanitaris i traslladada a un centre social.

Els seus pares la van vendre per saldar un deute i els homes que la van comprar van abusar sexualment d'ella per comprovar que era verge, segons el ritu gitano, abans que un d'ells es casés amb ella, afegeixen les fonts.

Tots dos es van traslladar a viure a La Corunya en un pis de la Corunya, d'on aquest matí la nena ha estat alliberada i els seus presumptes captors detinguts.