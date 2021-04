Pediatres veuen necessari vacunar tots els nens i adolescents contra el coronavirus

Els pediatres consideren necessari vacunar tots els nens i adolescents de COVID-19 perquè, tot i que no transmeten la malaltia, la pateixen amb efectes secundaris que en alguns casos deriven en complicacions i morts, i per això creuen que aquesta serà l'única manera de controlar la pandèmia.

Així ho defensen els doctors Maria José Cilleruelo, codirectora de les XII Jornades de Vacunes de l'Associació Espanyola de Pediatria i membre del servei de Pediatria de l'Hospital Puerta de Hierro de Madrid; Francisco Álvarez, coordinador del Comitè Assessor de Vacunes i pediatre del centre de salut de Llanera, a Astúries, i Maria Garcés-Sánchez, pediatre al centre de Natzaret de València.

Els tres hancol·laborat en activitats docents subvencionades per GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer,SanofiPasteur i formen part dels seus consells assessors.

En una roda de premsa per presentar aquestes jornades sobre vacunes, Álvarez ha advocat perquè les fitxes tècniques incloguin "més aviat que tard" les indicacions per als adolescents i nens perquè també hauran de ser vacunats, ja que seran els susceptibles de patir la malaltia quan la immensa majoria de la població estigui vacunada i només quedin ells i els que no s'han volgut vacunar.

"Cal vacunar tota la població perquè tots els efectes secundaris que produeix la covid no podrem evitar-los; no tenim encara cap tractament meravellós per a ell", ha comentat l'especialista, i ha afegit: "quan hi ha alguna cosa que puguis prevenir" és una niciesa acceptar-ho".

D'aquí, que si hi ha un mètode preventiu com la vacunació "hem de vacunar a tothom", segons el doctor, que ha opinat de la mateixa manera que el seu col·lega Cilleruelo, que ha incidit en què "l'únic menys dolent d'aquesta pandèmia ha estat que ha respectat bastant als nens".

"Tot el que hem patit hauria estat intolerable si haguéssim tingut una població de nens malalts en cures intensives o morts. El fet d'haver respectat als nens és l'únic que ha mantingut a la població mitjanament esperançada", ha dit la doctora, que aconsella vacunar en un primer terme als nens especialment més vulnerables, perquè en ells la malaltia pot ser més greu.

Maria Garcés és conscient que en aquest moment l'estratègia de vacunació en els nens també s'està explorant perquè "cal saber quina és la resposta especifica que té la població pediàtrica".

Sobre aquesta qüestió i sobre l'impacte de les noves plataformes de desenvolupament de vacunes, com la tecnologia ARN missatger (ARNm), i la seva aplicació en la lluita contra altres patògens a més de la SARS-CoV-2, es debatrà en aquestes jornades que comencen demà i que reunirà virtualment a uns 1.400 professionals.

En la trobada s'analitzaran altres estratègies de desenvolupament de vacunes enfront d'infeccions que ocasionen milions de morts anuals a tot el món, com les de la tuberculosi i el virus respiratori sincitial (VRS).

El VRS és el principal agent d'infecció respiratòria a nivell mundial. És responsable del 70% de les hospitalitzacions per bronquiolitis en la infància i per això, a causa del seu enorme impacte, el desenvolupament de la vacuna enfront d'aquest virus és una prioritat global.