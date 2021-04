El TC admet a tràmit el recurs del PP per l'exclusió de Cantó

El Tribunal Constitucional serà qui decideixi si l'ex-portaveu a les Corts valencianes de Cs Toni Cantó pot concórrer o no a les eleccions madrilenyes del proper 4 de maig a les llistes del PP, malgrat que es va empadronar a Madrid després del moment fixat per poder exercir el vot.

La secció primera de l'alt tribunal va admetre a tràmit el recurs d'empara electoral del PP contra la seva exclusió i la de l'ex-alcalde de Toledo Agustín Conde, acordada per un jutjat del contenciós-administratiu. Els magistrats consideren que en l'assumpte «concorre una especial transcendència constitucional, perquè afecta un aspecte d'un dret fonamental sobre el qual no hi ha doctrina» de l'alt tribunal.

El Constitucional també té en compte que el recurs «transcendeix el cas concret perquè podria tenir unes conseqüències polítiques generals» en els comicis madrilenys.