La Unió Europea obre la porta a no renovar els contractes amb AstraZeneca i Johnson&Johnson

La Comissió Europea es planteja no renovar els contractes amb AstraZeneca i Johnson&Johnson. Segons ha informat el diari italià 'La Stampa', fonts del ministeri italià apunten que l'executiu europeu ha decidit no renovar els contractes amb les companyies que tenen vaccins contra la covid-10 amb vectors virals pels casos de trombosi detectats. Segons el mateix diari, l'objectiu de la decisió de la Comissió Europea és centrar la vacunació en els vaccins amb ARN missatger, com els de Pfizer i Moderna, perquè donen més seguretat i "també en l'àmbit contractual".

Preguntades sobre la possibilitat de no renovar els contractes amb AstraZeneca i Johnson&Johnson, fonts comunitàries apunten que "mantenen totes les opcions obertes" per fer front a la covid-19 en els pròxims anys. Amb tot, no detallen si aquesta decisió és per motius sanitaris o contractuals.

L'Agència Europea del Medicament està investigant alguns casos de trombosis "estranyes" en persones vacunades amb la vacuna d'AstraZeneca, malgrat que el regulador europeu ha reiterat en diverses ocasions que els beneficis d'aquest vaccí superen els riscos.

Pel que fa a la vacuna de Janssen, Johnson&Johnson va decidir aquest dilluns retardar-ne la distribució a Europa mentre s'analitzen alguns casos de trombosi als Estats Units. La vacuna de Janssen encara no s'ha començat a administrar a la Unió Europea.

