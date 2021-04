El certificat verd digital permetrà rebre la segona dosi de la vacuna en qualsevol país de la UE

El certificat verd digital permetrà rebre la segona dosi de la vacuna contra la covid en qualsevol país de la Unió Europea. Ho ha afirmat aquest dijous el secretari general de Salut Digital del govern espanyol, Alfredo González, que ha reiterat que el document pretén "facilitar la mobilitat" sense limitar la d'aquelles persones que no el puguin obtenir. González ha anunciat que estarà implantat pel juny. "Espanya podrà rebre més gent amb més seguretat", ha afirmat. El reglament també preveu que el certificat el puguin obtenir les persones que s'hagin vacunat amb vaccins no aprovats per l'EMA, tot i que deixa a potestat de cada estat acceptar-lo o no.

González ha assegurat durant la roda de premsa dels dijous per analitzar l'actualitat de la pandèmia que el certificat verd digital permetrà recuperar l'activitat econòmica "de forma gradual i segura". També ha explicat que, en format digital, el certificat generarà un codi qr que indexarà tres tipus d'informacions, si la persona s'ha vacunat o no si disposa d'una prova diagnòstica negativa o si ha passat la malaltia.

D'aquesta manera, les persones que tinguin el certificat podran esquivar les restriccions que s'imposen als viatgers, com ara, en el cas d'Espanya, el requisit de presentar una PCR negativa o de fer quarantena si es prové del Brasil o de Sud-àfrica. En canvi, les persones que no tinguin el certificat s'hauran de sotmetre a aquestes restriccions. És en aquest sentit que Goznzález afirma que el certificat facilita però no impedeix. "No és un passaport, no és un document de viatge, no és un requisit per viatjar", ha indicat.

A Espanya ja s'ha començat el procés d'implantació del document per complir els terminis que estudia la Unió Europea. La intenció és tenir-lo implantat pel juny perquè pugui estar operatiu a finals d'aquell mes. L'objectiu, ha indicat González, és tenir la capacitat "màxima" per poder trametre milions de certificats en molt poc tems. El document s'expedirà tant en format digital com en format físic.