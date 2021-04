Espanya gairebé arriba a 10.000 nous positius per coronavirus en un dia

Espanya ha registrat 9.663 positius de covid-19 des de dimecres, fet que deixa la xifra global en 3.396.685 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi ha hagut 126, i ara la xifra és de 76.882. Madrid encapçala els contagis en els últims 7 dies amb 13.017 casos, seguida d'Andalusia amb 9.690. Per darrere, Catalunya amb 8.650 i el País Basc amb 4.606. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat, amb 652.021 casos. Just després se situa Catalunya amb 557.288. Els segueix Andalusia amb 529.997. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ és Madrid amb 2.053. A Catalunya n'hi ha hagut 149.

Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 76.882 el total de morts per coronavirus arreu de l'Estat espanyol, 126 més que dimecres. Segons l'informe del Ministeri, 277 s'han produït en els darrers 7 dies. D'aquestes, a Madrid n'hi ha hagut 78, a Castella – La Manxa 24 i a Andalusia 23. A Catalunya n'hi ha hagut 21.

Des de l'inici de la pandèmia 339.524 persones de l'estat espanyol han hagut de ser hospitalitzades per covid-19, de les quals 30.983 han anat a l'UCI. Els últims 7 dies hi ha hagut 2.259 hospitalitzats, 240 dels quals a Unitats de Cures Intensives.

La xifra més alta d'hospitalitzacions des de l'inici de l'episodi la té Madrid amb 94.026 i 6.945 a l'UCI. L'última setmana han ingressat a Madrid 502 persones, 42 a l'UCI. Catalunya comptabilitza des de l'inici de la pandèmia 39.686 hospitalitzats. Del total, 3.319 han anat a l'UCI. Els darrers 7 dies han ingressat 278 persones, 24 a l'UCI.

Pel que fa a la situació de la capacitat assistencial i l'activitat de la covid-19 als hospitals, en aquests moments al conjunt de l'Estat hi ha 9.724 pacients ingressats per la infecció, que ocupen el 7,76% de tots els llits disponibles. 2.143 persones estan ingressades a l'UCI, el 21,39% del total de llits per a crítics. El nombre de pacients a l'hospital per coronavirus a Catalunya és de 2.172, el 8,71%, i a l'UCI n'hi ha 550, un 38,09% de la capacitat total. Això vol dir que prop de 4 de cada 10 llits de crítics que hi ha al Principat estan ocupats per malalts de covid-19.

En les darreres 24 hores hi ha hagut 1.179 persones hospitalitzades a l'Estat per la infecció i 1.241 han estat donades d'alta. D'aquestes hospitalitzacions, a Madrid n'hi ha hagut 313, a Catalunya 230 i a Andalusia 207.

Campanya de vacunació

D'altra banda, de les 13.591.805 dosis de la vacuna que el govern ha entregat a les comunitats autònomes i a l'Exèrcit fins a aquest 15 d'abril (8.954.205 de Pfizer / BioNtech, 1.372.500 de Moderna i 3.265.100 d'AstraZeneca) se n'han administrat fins ara 11.885.085 (8.313.488, 667.610 i 2.903.987 respectivament), que representen un 87,4% del total. 8.631.548 persones, el 18,2% de la població espanyola, ha rebut almenys una dosi, i n'hi ha 3.253.537 que les han rebut les dues, el 6,9%.

A Catalunya, de les 2.154.180 dosis rebudes (1.413.980 de Pfizer, 221.100 de Moderna i 519.100 d'AstraZeneca), se n'han subministrat fins ara 1.922.213, el 89,2% del total. La comunitat que més dosis ha rebut ha estat Andalusia (2.252.440) i fins ara n'ha administrat el 90,7% (2.041.844). Ceuta és el territori que ha injectat un percentatge més alt de les vacunes que ha rebut, concretament 17.103 de 17.570, el 97,3%. La Comunitat que n'ha administrat menys a dia d'avui és Múrcia amb 300.425 dosis de les 398.965 que ha rebut, el 75,3% del total.

La Unió Europea ha adquirit fins ara 93.509.245 vacunes, i d'aquestes Espanya n'ha rebut el 14,5%, 13.559.605. A les que ha entregat a les comunitats autònomes cal afegir les 7.800 que s'han entregat a Andorra i les 85.600 que ha rebut l'Exèrcit (fins ara n'ha administrat 69.500, el 81,2%).