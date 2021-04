Mor als 82 anys a la presó Bernie Madoff, el gran estafador de Wall Street

La de Bernie Madoff va ser «una gran mentida», la que possiblement hagi estat l'estafa piramidal més gran de la història, un esquema Ponzi en què es van perdre més de 19.000 milions de dòlars, 65.000 sobre el paper, i que la SEC, la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units, en el capítol més vergonyós de la seva història, no va detectar tot i mitja dotzena d'investigacions. L'estafador financer va morir ahir als 82 anys a la presó federal de Butner, a Carolina del Nord, on des de juliol de 2009 complia una sentència de 150 anys.

La mort, per causes naturals, va ser confirmada pel Departament de Presons. Com van desitjar públicament algunes de les seves nombroses víctimes, Madoff ha acabat els seus dies entre reixes, quelcom que ell va intentar evitar. Al febrer de 2020 va apel·lar, infructuosament com ja havia fet l'any anterior, per a ser alliberat compassivament. Va al·legar que patia una avançada malaltia renal i altres problemes mèdics que l'havien fet entrar ja a cures pal·liatives i el deixaven només amb una esperança de vida de 18 mesos. I, almenys en això, no va mentir.

Madoff va ser un pioner que va entendre abans que molts altres el paper de la tecnologia i els ordinadors a les operacions borsàries i va ser un dels primers participants en el mercat electrònic que es convertiria en el Nasdaq, que va presidir tres vegades.