Sánchez reitera que no allargarà l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig

El president del Govern, Pedro Sánchez, es va refirmar ahir en què la seva «intenció» és no prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig. Això sí, va avisar que «l'èxit» de la nova fase de lluita contra la pandèmia del coronavirus que s'obrirà a partir d'aquesta data dependrà «de la unitat de tots», de l'eficàcia de la «coordinació» de totes les administracions i de la «responsabilitat individual».

«La intenció del Govern és no prorrogar l'estat d'alarma», va defensar Sánchez durant la compareixença que va oferir ahir dimecres en el Ple del Congrés per a informar del desenvolupament de l'estat d'alarma i del Pla de Recuperació que ha dissenyat el Govern i que remetrà pròximament a Brussel·les per a rebre els fons europeus.

Sánchez va defensar que aquesta «intenció» del Govern de no prorrogar l'estat d'alarma respon, com sempre, «al saber dels experts i els científics». Així ho va assegurar després que comunitats autònomes i partits li hagin demanat prorrogar aquesta eina o bé dissenyar un pla jurídic alternatiu per a poder continuar fent front a la pandèmia.

Segons el president, el 9 de maig serà possible prescindir de l'estat d'alarma perquè la situació no és comparable a la que existia quan es va haver d'implantar el 25 d'octubre, sobretot gràcies a l'avanç de la vacunació.

«Durant aquest trimestre accelerarem intensament el ritme de vacunació», va garantir, abans d'assenyalar que, gràcies a això, i al fet que també s'intensificarà l'arribada de dosi, es complirà l'objectiu de tenir vacunada al 70% de la població a finals d'agost.

Sánchez no va fer referència als últims problemes que han sorgit amb la vacuna de Janssen, després que la companyia hagi paralitzat la seva distribució a Europa després de suspendre els Estats Units la seva administració per la detecció de sis casos de trombes en persones vacunades amb la seva injecció. No obstant això, sí que va esmentar aquesta vacuna com una de les quals el Govern té en compte en el seu pla de vacunació.

En tot cas, malgrat el ritme de vacunació, Sánchez va avisar que no es pot «abaixar la guàrdia» perquè «el virus segueix aquí», i la quarta onada del coronavirus ja ha donat «avisos aquestes setmanes». «Per sort, a Espanya de manera més lleu que en altres països. Però no ens podem relaxar just quan estem al final del túnel», va afegir.

Sánchez va deixar per al final de la seva intervenció, de més d'una hora, les seves explicacions sobre la «intenció» del Govern de no prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 9 de maig, malgrat les peticions que ha rebut, per exemple, per part del lehendakari Íñigo Urkullu, perquè el mantingui.

Segons el president, si la incidència que hi havia a l'octubre quan es va decidir tornar a declarar l'estat d'alarma era de 362 cas per 100.000 habitants, ara és de menys de 200 casos, i tot i que va pronosticar que aquesta setmana se superarà aquesta xifra, va insistir que «les circumstàncies són diferents».

«És evident que comptem amb més instruments, comptem amb la vacuna i l'acceleració de la vacunació ens ofereix majors garanties de resistència i superació», va afirmar. «Però ho dic una vegada més, no podem baixar la guàrdia i comportar-nos com si el virus no existís», va emfatitzar.

Això sí, va demanar «unitat», «coordinació» i «responsabilitat individual» perquè la nova fase que s'obrirà després del 9 de maig, sense estat d'alarma, tingui èxit, i no es retrocedeixi en la lluita contra la padnemia.

«Queda un mes perquè finalitzi l'estat d'alarma, perquè el pròxim 9 de maig es posi punt i final a aquesta situació jurídica excepcional. A partir d'aquest moment, l'èxit dependrà de la unitat de tots, de l'eficàcia de la nostra coordinació i de la responsabilitat individual», va defensar. Durant la seva intervenció, Sánchez ha volgut reivindicar el sistema de co-governança entre l'executiu central i les comunitats autònomes.