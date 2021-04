La Unió Europea no renovarà els contractes amb AstraZeneca ni Janssen

La Unió Europea no renovarà els contractes per a la compra de vacunes de la farmacèutica anglosueca AstraZeneca ni la nord-americana Johnson & Johnson, després dels presumptes efectes secundaris que han causat, segons va informar ahir el diari italià La Stampa.

Segons el rotatiu, que cita una font del Ministeri italià de Sanitat, «la Comissió Europea, d'acord amb els líders de molts països, ha decidit que al venciment dels contractes vigents per a l'any en curs, els d'empreses que produeixen vacunes de vectors virals no seran renovats».

L'objectiu, explica el diari, és centrar-se en els sèrums d'ARN missatger –que transporta les instruccions per a la producció de la proteïna Spike, utilitzada pel coronavirus i que permet que el cos produeixi anticossos específics i s'immunitzi a si mateix–, que són els que han desenvolupat Pfizer i Moderna, que fins ara han donat més seguretat, «també en el front contractual». D'aquesta manera, afegeixen, també quedaria penalitzada la vacuna que s'està desenvolupant a Itàlia, ReiThera, que es troba en fase de prova.

Mentrestant, el Govern italià esperarà una valoració de l'Agència Europea de Medicaments (EMA) per administrar la vacuna de Janssen, que els Estats Units han recomanat suspendre cautelarment després de la detecció de casos de trombes, però considera que «és una vacuna que haurà d'utilitzar-se perquè és important». Diversos mitjans italians esmentaven ahir la hipòtesi que l'EMA, igual com va succeir amb AstraZeneca, aconselli la inoculació de la vacuna de Johnson & Johnson a les persones de més de 60 anys.

Avançament de Pfizer

D'altra banda, la Comissió Europea i Pfizer-BioNTech van anunciar ahir que han acordat un avançament de 50 milions de dosis entre l'abril i el juny per compensar els retards d'AstraZeneca i Janssen.

Amb una decisió anunciada per la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, l'executiu europeu reforça l'aposta de basar la vacunació amb el vaccí de Pfizer-BioNTech, que avança aquests 50 milions de dosis que estaven inicialment previstes per al quart trimestre. D'altra banda, Von der Leyen també ha anunciat l'inici de la negociació amb la companyia per adquirir 1.800 milions de vacunes per al 2022 i 2023. La presidenta de l'executiu comunitari ha confiat que el contacte es pugui tancar «ràpidament».

Per tal de preparar-se per als pròxims anys, Von der Leyen ha dit que, a banda de la negociació amb Pfizer-BioNTech, també s'iniciaran converses amb altres companyies. Amb tot, la presidenta de la Comissió ha remarcat la preferència per la tecnologia amb ARN missatger, cosa que deixa fora les vacunes d'AstraZenca i Janssen.