Les víctimes de pederàstia podran denunciar fins que tinguin 50 anys

El Congrés aprovarà avui la llei orgànica de protecció integral a la infància davant de la violència, batejada com a «llei Rhodes» en referència al pianista James Rhodes, que va patir abusos sexuals quan era nen. Es tracta del «marc de protecció» cap als menors «més ambiciós a la UE i probablement al món» perquè incorpora mesures integrals, en tots els àmbits on viuen els menors, i «un màxim nivell d'exigència en la prevenció», segons Andrés Conde, president de Save the Children, una de les oenagés que més ha lluitat per la norma.

A més, en la tramitació parlamentària s'incorporen diverses millores, entre elles l'ampliació dels terminis de prescripció dels delictes d'abusos sexuals, que actualment comencen a computar quan la víctima té 18 anys i el marge és d'entre cinc i 15 anys més en funció de l'agressió. Es tracta d'un temps insuficient i que ha provocat situacions d'impunitat perquè molts afectats no s'atreveixen a denunciar fins que aconsegueixen certa maduresa. Per exemple, en el cas Maristes, dels 13 professors denunciats, només un va anar a judici i per quatre de les 17 denúncies, a causa que la resta havien prescrit.

L'avantprojecte legal aprovat pel Govern de coalició estableix que els terminis comencin a comptar quan la víctima faci 30 anys, però PSOE, Podem, Cs, ERC i altres grups han pactat una esmena transaccional, que serà debatuda avui, i marca l'inici als 35 anys. En comptar amb un suport majoritari, serà previsiblement aprovada pel ple de Congrés, fet que provocarà que, en funció de la gravetat del delicte, quan la llei entri en vigor, les víctimes puguin denunciar fins que compleixin 50 anys en els casos de pederàstia més greu.

Durant la tramitació, PSOE i Podem han mantingut que els terminis comencin a córrer a partir dels 30 anys perquè tots dos partits consideraven que suposa un avanç substancial sobre el Codi Penal actual i que permetrà a la majoria de les víctimes denunciar. Però la pressió de la campanya L'abús no prescriu, capitanejada per l'activista Miguel Hurtado, i que ha recollit més de 560.000 signatures a favor que els terminis comencin a computar als 40 anys, ha afavorit la presentació de l'esmena conjunta. A més, diverses organitzacions d'infància i grups de l'oposició també avalen l'ampliació.

«El poder de l'activisme»

Segons Hurtado, víctima dels abusos a l'Abadia de Monserrat, que l'inici de la prescripció finalment es quedi en 35 anys és un «petit pas en la bona direcció, que no satisfà plenament» les expectatives de la campanya.

Afegeix que l'avanç «demostra el poder de l'activisme, de la denúncia, que les víctimes trenquin el silenci i expliquin públicament els abusos que han sofert».