Europa manté l'objectiu d'arribar a la «immunitat de grup» a l'estiu

Europa espera al que l'Agència Europea del Medicament (EMA) resolgui respecte a la seguretat de la vacuna Janssen, mentre avança en la seva campanya de vacunació amb els preparats de Pfizer i Moderna i atribueix el de AstraZeneca a diferents grups d'edat després dels casos estranys de trombes.Tot amb la idea de vacunar a la majoria de la població adulta per a aquest estiu, un objectiu que les autoritats europees estan convençudes que poden aconseguir.

Tot i això, de moment, la majoria de països tenen postures diferents sobre les vacunes de Janssen i AstraZeneca. El Govern francès ha decidit, després dels dubtes generats pels possibles efectes secundaris de la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, que es reservarà als majors de 55 anys. És el mateix grup d'edat al qual s'està administrant AstraZeneca, després dels estudis que l'han vinculat a l'aparició de casos de trombosis entre persones en general relativament joves.

En canvi, a Itàlia Itàlia es recomana l'ús de AstraZeneca per als majors de 60 anys i menors de 80, però inocularà la segona dosi amb el fàrmac anglo-suec a aquells que l'hagin rebut en la primera dosi independentment de l'edat. Sobre la vacuna Janssen de Johnson & Johnson, Itàlia espera el parer de la EMA per a començar a inocular les dosis que ja han arribat al país.

Mentrestant, a Alemanya Angela Merkel, de 66 anys, rebrà avui la seva primera dosi de la vacuna de AstraZeneca, segons informacions del diari «Die Welt».

Inicialment s'havia previst la seva vacunació diumenge passat, havien assegurat altres mitjans el passat cap de setmana. La cita, no obstant això, es va posposar per qüestions d'agenda, ja que aquest dia hi havia una reunió del grup parlamentari conservador del Bundestag (cambra alta) centrada en la candidatura per a les pròximes eleccions generals.

Per la seva banda, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va rebre la primera dosi de la vacuna. Ho va anunciar la mateixa Von der Leyen en una piulada en què també celebra que la Unió Europea hagi superat les 100 milions de dosis subministrades. La presidenta de la Comissió Europea va rebre la vacuna de Pfizer, segons van confirmar fonts comunitàries. «Les vacunacions guanyaran velocitat perquè les entregues s'estan accelerant a la Unió Europea», va dir Von der Leyen